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Немецкий политик предложил принимать Украину в НАТО по частям

Немецкий политик предложил принимать Украину в НАТО по частям

Глава комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Рот предложил принимать Украину в НАТО частями. Об этом он заявил в интервью газете Zeit, передает РИА Новости.

По его мнению, договорные основы членства Украины в НАТО стоит толковать более широко — например, не требовать от нее «идеального мира» на всей территории, а принять «как можно скорее» в состав альянса подконтрольные Киеву области.

Тогда, отметил политик, к ним будет применяться статья 5 из Устава НАТО о коллективной обороне и пока это обязательство будет распространяться на эти, принятые в состав альянса украинские регионы.

В противном случае, вступление Украины в НАТО придется отложить «до второго пришествия».

Ранее сам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна показать результаты на полях сражений с российской армией до саммита НАТО, который пройдет в июле в Вильнюсе.

До этого замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква подчеркивал, что Зеленский поедет на саммит, только если там пригласят Украину в альянс.

5 июля в альянсе подтвердили решение о создании Совета Украина – НАТО, который, писала The Wall Street Journal, станет пропуском к будущему членству Украины в НАТО.
  • Вчера, 22:35
  • DTV
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