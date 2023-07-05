Власти России и операторы в очередной раз проверили работоспособность российских сайтов в условиях отключения страны от международного интернета. Как заявил РБК представитель Роскомнадзора, учения прошли успешно
В ночь с 4 на 5 июля в России проводились очередные учения по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета, рассказали РБК два источника на телекоммуникационном рынке. По словам одного из собеседников, в ходе учений «выключали международный интернет».
Представитель Роскомнадзора напомнил, что по закону об устойчивости Рунета учения должны проводиться не реже одного раза в год. «Учения прошли успешно», — сказал он. Вопрос о том, какие задачи преследовали организаторы учений, отключая международный сегмент интернета, он оставил без ответа.
Представители «Ростелекома», МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» (бренд «Билайн») отказались комментировать вопросы, связанные с учениями.
Один из собеседников на телекоммуникационном рынке напомнил, что декларируемой задачей закона «О суверенном Рунете» было сохранение работоспособности российского сегмента Сети при отключении ее извне. «В ходе учений могли проверять, правда ли Рунет продолжает работать при подобном отключении. Примерно так же испытывают бронежилеты, когда надевают их на манекены и потом расстреливают», — рассуждает собеседник.
Зачем нужны учения
Закон «О суверенном Рунете» был принят осенью 2019 года с целью защиты российского сегмента интернета от угроз извне. Он предусматривает, что на сетях всех операторов страны должно быть установлено специальное оборудование, через которое Роскомнадзор сможет управлять маршрутизацией трафика в случае необходимости. Случаев отключения России от глобального интернета до сих пор зафиксировано не было, и служба пока применяет установленное на сетях операторов оборудование для блокировки доступа к запрещенному в России контенту и, например, для замедления скорости работы Twitter, как компании, нарушившей российское законодательство.
Среди прочего закон предписывает владельцам сетей связи, интернет-компаниям и другим игрокам рынка принимать участие в учениях по целостности и устойчивости функционирования интернета к негативным внешним воздействиям на территории России не реже одного раза в год. План учений утверждает Минцифры совместно с Федеральной службой безопасности, Минобороны, Федеральной службой охраны, Министерством чрезвычайных ситуаций и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.