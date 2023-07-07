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Кишинев возмущен: УЕФА напрямую ведет переговоры с властями Приднестровья

Кишинев возмущен: УЕФА напрямую ведет переговоры с властями Приднестровья
фото: fc-sheriff.com

На этой неделе УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) объявил, что после консультаций с властями Приднестровья и «письменных гарантий безопасности» разрешил местному футбольному клубу «Шериф» играть матчи еврокубков в Тирасполе.

Правительство Молдовы предупредило Федерацию футбола РМ, что единственная официальная связь с Тирасполем «может осуществляться только через Бюро по реинтеграции», сообщает eadaily.com

В июне 2022 года Исполнительный комитет УЕФА постановил, что матчи турниров не могут проводиться в молдавском регионе Приднестровья до дальнейшего уведомления из-за опасений по поводу ситуации с безопасностью в регионе

«После переоценки текущей ситуации, в частности, на основе выводов, последовательно сделанных агентствами, специализирующимися на международном политическом и стратегическом анализе, с отчетами которых ознакомилась администрация УЕФА, и на основе письменных гарантий безопасности, предоставленных местными властями. Исполнительный комитет УЕФА подтвердил, что матчи снова могут быть сыграны на территории Приднестровья с немедленным вступлением в силу», — говорится в уведомлении футбольного союза.

Федерация футбола Молдовы была вынуждена согласиться с этим (Тираспольский клуб «Шериф» многие годы является чемпионом Молдовы, а в международных турнирах выступает под флагом РМ), разместив 4 июля пресс-релиз без упоминания прямых переговоров УЕФА с властями Приднестровья.

«Федерация Футбола Молдовы была предупреждена, что в контексте неурегулированного приднестровского конфликта и отсутствия эффективного контроля в регионе, официальная связь с Тирасполем может осуществляться исключительно через Бюро политик по реинтеграции Государственной канцелярии. Также, МФФ было предложено вмешаться, чтобы отозвать и исправить пресс-релиз от 4 июля текущего года и использование конституционной терминологии, которая не затрагивает суверенный характер и территориальную целостность РМ», — подчеркнули в правительстве РМ.

Напомним, после совершенных в апреле — мае в Приднестровье серии терактов (обстрел из гранатомета здания Госбезопасности в центре Тирасполя, подрыв вышки радиоцентра в селе Маяк, атака беспилотников на воинские части) в республике продолжает сохраняться высокий уровень террористической опасности. В начале мая этого года органы Госбезопасности предотвратили еще два теракта: покушение на первых лиц республики и делегацию ОБСЕ.

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