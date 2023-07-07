Правительство Молдовы предупредило Федерацию футбола РМ, что единственная официальная связь с Тирасполем «может осуществляться только через Бюро по реинтеграции», сообщает eadaily.com
В июне 2022 года Исполнительный комитет УЕФА постановил, что матчи турниров не могут проводиться в молдавском регионе Приднестровья до дальнейшего уведомления из-за опасений по поводу ситуации с безопасностью в регионе
«После переоценки текущей ситуации, в частности, на основе выводов, последовательно сделанных агентствами, специализирующимися на международном политическом и стратегическом анализе, с отчетами которых ознакомилась администрация УЕФА, и на основе письменных гарантий безопасности, предоставленных местными властями. Исполнительный комитет УЕФА подтвердил, что матчи снова могут быть сыграны на территории Приднестровья с немедленным вступлением в силу», — говорится в уведомлении футбольного союза.
Федерация футбола Молдовы была вынуждена согласиться с этим (Тираспольский клуб «Шериф» многие годы является чемпионом Молдовы, а в международных турнирах выступает под флагом РМ), разместив 4 июля пресс-релиз без упоминания прямых переговоров УЕФА с властями Приднестровья.
«Федерация Футбола Молдовы была предупреждена, что в контексте неурегулированного приднестровского конфликта и отсутствия эффективного контроля в регионе, официальная связь с Тирасполем может осуществляться исключительно через Бюро политик по реинтеграции Государственной канцелярии. Также, МФФ было предложено вмешаться, чтобы отозвать и исправить пресс-релиз от 4 июля текущего года и использование конституционной терминологии, которая не затрагивает суверенный характер и территориальную целостность РМ», — подчеркнули в правительстве РМ.
Напомним, после совершенных в апреле — мае в Приднестровье серии терактов (обстрел из гранатомета здания Госбезопасности в центре Тирасполя, подрыв вышки радиоцентра в селе Маяк, атака беспилотников на воинские части) в республике продолжает сохраняться высокий уровень террористической опасности. В начале мая этого года органы Госбезопасности предотвратили еще два теракта: покушение на первых лиц республики и делегацию ОБСЕ.