Как сообщается на сайте Прокуратуры ПМР 23 декабря 2022 года в кинотеатрах г. Тирасполь, г. Бендеры и г. Григориополь прошла премьера нового мультипликационного фильма от студии Disney, заявленная в мировом прокате как семейная фантастическая анимационная лента о путешествии семейства легендарных исследователей вглубь неизведанных и опасных земель.
Спустя несколько дней после выхода в прокат мультфильма в органы прокуратуры и иные органы власти стали поступать письменные и устные обращения от граждан, просмотревших его со своими детьми, с жалобами на наличие в мультфильме информации, запрещенной для распространения среди детей. По мнению заявителей, данный мультипликационный фильм содержит пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
Прокуратурой Приднестровской Молдавской Республики была проведена соответствующая проверка, итогом начального этапа которой явилось снятие мультфильма с проката.
В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» предусмотрено, что информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, запрещена для распространения среди детей, поскольку причиняет вред их здоровью и развитию.
Несмотря на наличие защитных законодательных норм, в ходе проверки было установлено отсутствие действенного механизма контроля за соблюдением законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
В связи с этим по инициативе Прокурора Республики Правительством была создана Межведомственная экспертная комиссия по оценке соответствия законодательству Приднестровской Молдавской Республики информационной продукции.
Согласно экспертного заключения Комиссии на исследуемый мультипликационный фильм, в нем представлены карикатурные гендерные образы мужчин и женщин, восприняв которые у детей в будущем могут возникнуть проблемы с формированием гендерной идентичности и, как следствие, с установлением традиционных любовных и семейных взаимоотношений.
Таким образом, юридическими лицами, осуществляющими показ мультипликационного фильма для аудитории, включающей несовершеннолетних, были нарушены установленные требования при распространении среди детей информационной продукции.
В связи с установленными фактами нарушений Прокурором Приднестровской Молдавской Республики в отношении юридических лиц: ООО «Кинотеатр им. Горького» (г. Бендеры), МУ «Культурно-досуговый центр «Восток» (г. Григориополь) и ГУП «Киноконцертный комплекс «Тирасполь» (г. Тирасполь) были возбуждены производства об административном правонарушении, предусмотренном пунктом 1 статьи 6.17. Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях. Справка: пункт 1 статьи 6.17 Кодекса ПМР об административных правонарушениях гласит: Нарушение действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.
Нарушение установленных требований распространения среди детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию (за исключением случаев, некоторых случаев предусмотренных определенными Кодексом статьями), если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния,
–влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 (пятидесяти) до 100 (ста) РУ МЗП с конфискацией предмета административного правонарушения,
на должностных лиц – от 100 (ста) до 200 (двухсот) РУ МЗП,
на индивидуальных предпринимателей – от 200 (двухсот) до 300 (трехсот) РУ МЗП с конфискацией предмета административного правонарушения,
на юридических лиц – от 300 (трехсот) до 500 (пятисот) РУ МЗП с конфискацией предмета административного правонарушения.
По результатам рассмотрения постановлений Прокурора судами г. Тирасполь, г. Бендеры и Григориопольского района, указанные юридические лица были признаны виновными в совершении административного правонарушения и им назначено соответствующее наказание.
Решения судов вступили в законную силу.
Как сообщает media.vkplay.ru 20 июня стало известно, что директор Disney по расовому разнообразию и репрезентации Латондра Ньютон покинула свой пост. Журналисты посчитали, что уход сотрудницы связан с многомиллионными убытками, которые понесла компания вследствие релиза фильмов, включающих соблюдение расового и иного многообразия в лентах. Мысли о вероятных причинах увольнения Ньютон озвучил авторитетный аналитик кассовых сборов Valiant Renegade в новом ролике на YouTube.
Согласно последним данным, компания Disney потеряла около $890 млн на ранее вышедших проектах. На создание картин, продвигающих инклюзивность, потратили около $2,75 млрд (без учета затрат на маркетинг). При этом сборы с фильмов принесли только $1,86 млрд.
На фоне этого журналисты и аналитики заявили, что вина за убытки компании лежит на Латондре Ньютон, которая работала директором по разнообразию и репрезентации около шести лет и была задействована в производстве убыточных картин. Покидая студию, она сослалась на необходимость «поиска нового призвания».