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Посольство РФ о заявлении СИБ: с недоумением узнали о "руке Москвы"

Посольство РФ о заявлении СИБ: с недоумением узнали о "руке Москвы"
фото: Sputnik / Mihai Caraus

В посольстве России в Молдове с недоумением узнали из СМИ о "руке Москвы" в очередном "шпионском скандале" в республике, так в диппредставительстве прокомментировали ранее прозвучавшие на брифинге в Кишиневе заявления Службы информации и безопасности (СИБ), сообщает sputniknews.ru

"С недоумением узнали из СМИ о "руке Москвы" в очередном "шпионском скандале" в Республике Молдова. Обвинения России в "дестабилизации и оказании влияния на внутренние политические процессы" стало уже своеобразной "визитной карточкой" в рамках скоординированной антироссийской линии "коллективного Запада", - отмечается в заявлении посольства РФ.

В диппредставительстве выразили сожаление в связи с применением подобной практики молдавской стороной.

"️В очередной раз хотим подчеркнуть, что Россия, в отличие от Запада, уважает суверенитет других государств и не вмешивается в их внутренние дела", - заключили в посольстве.

Из доклада Мустяцэ следует, что якобы с 2020 года два российских гражданина "по заданию ФСБ" вербовали граждан Молдовы, чтобы "вовлечь страну в сферу российского влияния". Платили криптовалютой, сообщил Мустяцэ, общая сумма, по его словам, составила порядка $500 000. В суд направлено уголовное дело по статьям "Измена Родине" и "Шпионаж".

Как отметил глава СИБ, процесс документирования деятельности агентурной сети шел два года, за это время ее участники "собирали данные и информацию общественно-политического характера, особенно о законодательных намерениях и планах, компрометирующую информацию о политических лидерах и деятелях".

Кроме того, сеть, по словам Мустяцэ, занималась организацией теневых информационных проектов, используя кампании в виртуальном пространстве через несколько платформ социальных сетей.

"Особенно через сеть Telegram, которая является платформой, через которую распространяется большая часть ложной информации", – подчеркнул глава СИБ.

Группа, по его словам, также "совершала преступления под иностранным флагом и вербовала граждан для участия или провоцирования насильственных действий".
  • Сегодня, 08:06
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