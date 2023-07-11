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Турецкий гамбит : Швеция идёт в НАТО

Турецкий гамбит : Швеция идёт в НАТО
фото: Dado Ruvic / Reuters

Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО после переговоров президента Реджепа Тайипа Эрдогана с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Евросовета Шарлем Мишелем перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Об этом заявил в понедельник Столтенберг по итогам переговоров, передаёт eadaily.com

Как сообщил 10 июля Столтенберг журналистам по итогам консультаций, в обмен на членство Швеция согласилась лоббировать расширение таможенного союза Турции и ЕС и переговоров о предоставлении Анкаре безвизового режима с Евросоюзом. Поддержку этим обещаниям уже выразил Мишель.

Столтенберг уточнил, что не знает, сколько именно времени займет завершение процесса приема Швеции в НАТО. Он заключается в ратификации парламентами Турции и Венгрии протокола о приеме этой страны.

«Президент Эрдоган согласился как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и работать с ним для ратификации этого документа в кратчайшие сроки», — заявил генсек.

Он пообещал, что НАТО создаст специальный механизм и пост спецпредставителя по борьбе с терроризмом, а Швеция и Турция продолжат тесные контакты по антитеррористической тематике.

«Я не могу сказать, когда завершится процесс парламентской ратификации. Я сам был членом парламента и могу сказать, что этот процесс требует времени. Важно, что документ будет передан президентом Эрдоганом на ратификацию в кратчайшие сроки. Окончательную дату должен назвать парламент Турции», — сказал генсек.

«Венгрия заявила, что не будет последней страной, которая ратифицирует вступление Швеции, а на данный момент не ратифицировали протокол только две страны. Так что эта проблема будет решена. Швеция как член ЕС пообещала приложить активные усилия, интенсифицировать процесс приема Турции в ЕС, помочь модернизировать таможенный союз Турции и ЕС и активизировать переговоры о безвизовом режиме», — заверил Столтенберг.
Мишель после встречи с Эрдоганом написал в Twitter, что консультации прошли хорошо.

«Прошла хорошая встреча с президентом Эрдоганом Мы изучили возможности, как сделать наше сотрудничество более значимым и придать новую динамику нашим отношениям», — подчеркнул он.

Из слов Столтенберга, равно как из письменного заявления НАТО, распространенного после переговоров в Вильнюсе, не следует, обязались ли Швеция, ЕС и НАТО предоставить Анкаре некие конкретные подтверждения результатов усилий по борьбе с терроризмом, модернизации таможенного союза и активизации переговоров о безвизовом режиме до того, как процесс ратификации в парламенте Турции будет закончен. Как отмечают наблюдатели, судя по опыту, ратификация, в зависимости от заинтересованности турецкого парламента, может занимать от нескольких дней до нескольких месяцев или даже лет.

Политолог прокомментировал решение Эрдогана о вступлении Швеции в НАТО

Несмотря на положительное решение Турции по вопросу вступления Швеции в НАТО, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган всё же не пошел в полной мере навстречу коллективному Западу. Об этом во вторник, 11 июля, заявил «Известиям» доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Павел Селезнев.

«Всё, чем руководствуется Эрдоган, — это интересы Турции и интересы, связанные с укреплением его власти и позиции. Поэтому отношения Турции и России надо рассматривать именно через эту призму», — заметил Селезнев.

Несмотря на это, по мнению политолога, Турция в настоящий момент не в полной мере идет навстречу Западу: например, не открывает акваторию Черного моря для военных кораблей НАТО. Селезнев заметил, что турецкий лидер любит «торговаться в свойственной ему манере» и предпринимает действия, защищающие в первую очередь интересы его государства.

«Политика Эрдогана после непростых президентских выборов предполагает целый ряд уступок по отношению к странам коллективного Запада. В любом случае разрешение Турции на вступление Швеции в НАТО было делом времени», — заключил он.

В Италии назвали шантажом слова Эрдогана о евроинтеграции Турции

Европарламентарии от партии «Лига"считают шантажом увязывание вопроса одобрения Анкарой заявки Швеции в блок НАТО со вступлением Турции в Евросоюз. Соответствующее мнение выразили евродепутаты Анна Чинция Бонфриско и Сузанна Чеккарди.

«Слова (президента Турции Реджепа Тайипа) Эрдогана серьезны и неприемлемы. Увязывание вопроса о членстве Швеции в НАТО со вступлением Турции в Евросоюз не только совершенно неуместно, <> но и представляет собой также шантаж, который мы не можем терпеть», — цитирует их заявление агентство ANSA.

В статье отмечается, что итальянская фракция «Лига», которая входит в правящую коалицию, всегда выступала против присоединения Турции к ЕС и будет продолжать делать это.

Ранее, 10 июля, Эрдоган увязал перспективу одобрения заявки Стокгольма на вступление в НАТО с евроинтеграцией Турции. Турецкий лидер заявил, что «почти все страны НАТО являются членами Евросоюза».

  • Сегодня, 08:26
  • DTV
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