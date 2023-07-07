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ООН отправит в зоны боевых действий роботов-амфибий

ООН отправит в зоны боевых действий роботов-амфибий
фото: REUTERS

ООН хочет запустить в зоны боевых действий роботов с искусственным интеллектом, которые доставляли бы продовольственную помощь мирному населению. Об этом пишет Reuters.

В организации уверенны, что роботизированные транспортные средства с искусственным интеллектом смогут доставлять продовольственные посылки в зоны конфликтов и стихийных бедствий, чтобы обезопасить жизни гуманитарных работников, передает focus.ua

По данным ООН, нападения на гуманитарных работников в последние годы участились на фоне самого большого количества насильственных конфликтов со времен Второй мировой войны.

"Иногда направлять водителя или сотрудников Всемирной продовольственной программы (ВПП) слишком опасно. Так что использование этой технологии действительно может стать шагом вперед", — сказал Бернхард Коватч, возглавляющий отдел инноваций ВПП.

По его словам, для доставки гуманитарной помощи в зоны военных конфликтов лучше использовать роботов-амфибий. Это грузовики, управляемые ИИ, которые могут перевозить около 1-2 тонн продовольствия каждый. ИИ при этом используется для объединения данных, полученных из различных источников, включая спутники и датчики, что позволяет удаленным водителям управлять транспортными средствами.

Грузовые транспортные роботы-амфибии, разрабатываемые в рамках проекта AHEAD, будут управляться беспилотно. Они будут оснащены навигационными системами, получающими данные от спутников и сенсоров.

  • Сегодня, 08:34
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