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Эксперты: Отдых в этом году обходится на 30% дороже, чем в прошлом

Эксперты: Отдых в этом году обходится на 30% дороже, чем в прошлом

Согласно данным турагентств Молдовы, туристические предложения в этом году на стали стоить 30% дороже, чем в прошлом году. Все же агентства корректируют цены в зависимости от направления и туристического пакета.

Турция, Греция, Болгария, Румыния остаются самыми востребованными направлениями, а цена варьируется от 250 евро до более чем 2000 евро на человека за семь ночей, со ссылкой на radiochisinau.md сообщает tvrmoldova.md

Наибольшим спросом пользуются путевки с прямым перелетом и всеми включенными услугами. Цена эконом-пакета будет составлять от 250 евро для Болгарии, 300 евро для Турции и 400 евро для Греции. Об этом рассказала эксперт по туризму Марианна Бостаникэ.

«Из года в год цены растут. Если говорить о самых востребованных местах отдыха, то это Турция, Болгария, Греция. Для Турции цены эконом-предложения начинаются от 300-400 евро с человека, в Болгарии - от 250-300 евро с человека. А если говорить о Греции с перелетом, то цены начинаются от 400-450 евро с человека», — говорит эксперт.

В Европейском союзе самыми популярными направлениями в являются Испания и Греция. Но, как отметил менеджер туристического агентства Тудор Прокопов, для таких поездок бюджет может превышать 2 тысячи евро. «Испания и Греция, если мы говорим о Евросоюзе. Предложение All inclusive у них не особенно развито по сравнению, например, с Турцией. И молдаване предпочитают этот вариант услуги в большей мере, чем завтрак или завтрак и ужин, как это практикуется в ЕС. Бюджет семьи должен составлять около 2-3 тысяч евро. Туристические предложения стали дороже на 30% по сравнению с прошлым годом. Все подорожало - транспорт, рабочая сила, продукты и т. д.», - пояснил Прокопов.

По наблюдениям экспертов в области туризма, число тех, кто выбирает отдых за границей, по сравнению с предшествующими годами уменьшилось.
  • Сегодня, 08:39
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