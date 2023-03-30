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В Молдове запрещены криптовалюты

В Молдове запрещены криптовалюты

С 1 июля в Молдове запрещены криптовалюты.

COINBANK - единственная легальная криптовалютная компания в Молдове, временно приостанавливает свою деятельность из-за новых ограничений. В частности, с 1 июля 2023 года Молдова запретила предоставление услуг по действиям с криптовалютами в связи с новыми положениями Закона №66 от 30.03.23г. , пишет kp.md

Ограничение распространяется как на юридических, так и на физических лиц. Им запрещён обмен между виртуальными активами и фиатными валютами, передача виртуальных активов или участие и предоставление финансовых услуг, связанных с виртуальными активами.

Это означает, что многие услуги, предлагаемые платформами для торговли криптовалютой, теперь будут незаконными. В свете этих новых правил COINBANK, первая и единственная компания в Республике Молдова, которая осуществляла законную деятельность в отношении услуг криптовалюты, объявила о временной приостановке работы и предоставляемых услуг в ответ на новые положения, пишет mybusiness.md.

Этот закон следует за транспозицией Директивы (ЕС) 2015/849 Европейского парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма.

Он был принят в соответствии с требованиями международных стандартов по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Вместе с тем, в подавляющем большинстве государств ЕС криптовалюты остаются легальными.
  • Сегодня, 08:58
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