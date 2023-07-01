10 июля в Рыбнице около шести часов вечера отец и сын возвращались с рыбалки. Прямо во время движения из-под капота их автомобиля «Фольксваген-Пассат» повалил дым. Мужчины сразу же остановились, заглушили двигатель и с помощью огнетушителя попытались погасить пламя.
Через несколько минут к месту происшествия прибыл расчёт СВПЧ-3 города Рыбница. К этому моменту иномарка уже была объята пламенем. Пожарным оставалось только полностью ликвидировать огонь.
Автомобиль сгорел полностью, сообщает пресс-центр МВД.
Инспектор Государственного пожарного надзора установил, что причиной возгорания стала разгерметизация топливной системы автомобиля.