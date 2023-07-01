Dnestr.TV

 
0

В Рыбнице полностью сгорел автомобиль

В Рыбнице полностью сгорел автомобиль
фото: mvdpmr.org

10 июля в Рыбнице около шести часов вечера отец и сын возвращались с рыбалки. Прямо во время движения из-под капота их автомобиля «Фольксваген-Пассат» повалил дым. Мужчины сразу же остановились, заглушили двигатель и с помощью огнетушителя попытались погасить пламя.

Через несколько минут к месту происшествия прибыл расчёт СВПЧ-3 города Рыбница. К этому моменту иномарка уже была объята пламенем. Пожарным оставалось только полностью ликвидировать огонь.

Автомобиль сгорел полностью, сообщает пресс-центр МВД.

Инспектор Государственного пожарного надзора установил, что причиной возгорания стала разгерметизация топливной системы автомобиля.
  • Сегодня, 13:32
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Международный день борьбы с языком ненависти
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • В Тирасполе вручили золотые и серебряные медали выпуск ...
  • Спецрепортаж : "ROCK SYMPHONY" в стенах Бендерской кр ...
  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Правительство Ирландии предлагает $90 тысяч за переезд ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Международный день борьбы с языком ненависти
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • В Тирасполе вручили золотые и серебряные медали выпуск ...
  • Спецрепортаж : "ROCK SYMPHONY" в стенах Бендерской кр ...
  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Правительство Ирландии предлагает $90 тысяч за переезд ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна