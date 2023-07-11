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В Вильнюс для Байдена прислали «самолет Судного дня»

В Вильнюс для Байдена прислали «самолет Судного дня»
иллюстрация: gwu.edu Boeing 747-E4

Модифицированный Boeing 747-E4B, который в США называют «самолетом судного дня» для спасения руководства страны при глобальных катаклизмах, приземлился в Вильнюсе перед началом саммита НАТО. Об сегодня, 11 июля, сообщило РИА «Новости"со ссылкой на данные сервиса Flightradar24, передаёт eadaily.com

Американский лайнер E-4B Nightwatch, на борту которого размещен командный пункт высшего руководства страны на случай повреждения наземных систем управления во время ядерной атаки, прилетел вслед за президентом США Джо Байденом в Вильнюс. Об этом сообщается на авиамониторинговом ресурсе Flightradar24, сообщил tass.ru

По информации портала, самолет вылетел с авиабазы Эндрюс (штат Мэриленд) днем в понедельник 10 июля и приземлился в столице Литвы, где проходит саммит НАТО, во вторник рано утром.

Воздушное судно Boeing E-4 Nightwatch может находиться в полете до недели при условии воздушной дозаправки. Все оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва. С помощью этого лайнера командование США может осуществлять связь со стратегическим и нестратегическим вооружением.

В полете лайнер пробыл более девяти часов, сообщает РБК

Boeing E-4B Nightwatch также известен как Advanced Airborne Command Post (AACP), или воздушный командный пункт ВВС США. Это модифицированная версия Boeing 747-200. Всего с 1970-х годов в Соединенных Штатах было создано четыре таких самолета, отмечает Business Insider.

Самолет позволяет американскому командованию осуществлять связь со стратегическим и нестратегическим вооружением, в частности с ядерным арсеналом. Так, благодаря бортовой системе управления пуском (ALCS) возможен запуск баллистических ракет наземного базирования.

Трехпалубный E-4B Nightwatch может вместить до 112 человек. Средняя палуба — это «командный центр», который может использоваться президентом и другими высшими должностными лицами для координации действий США в случае возможного применения ядерного оружия, передает Newsweek. Там расположены зона командования, конференц-зал, комната для брифингов, зона связи и зона отдыха.

Самолет имеет четыре двигателя, он может дозаправляться в воздухе и способен находиться в полете несколько суток (без дозаправки — 12 часов). По данным BI, час полета на E-4B стоит почти $160 тыс.

  • Сегодня, 13:42
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