В Дубоссарском районе продолжается строительство новой бетонной дороги в направлении села Роги. На месте гравийной дороги вскоре появится бетонное полотно, которое свяжет населенный пункт с республиканской трассой «Тирасполь-Каменка».
Протяженность участка дорожного строительства – автотрассы до села – немногим более двух километров. Работы по строительству новой бетонной дороги выполняют в два этапа, сообщает NewsPMR.Com
Поскольку дорога была гравийной, каждый раз после проливных дождей здесь требовались работы по грейдированию и профилированию покрытия. Поэтому объект включили в программу, а работы разбили на два этапа. В 2022 году построили участок бетонного полотна протяженностью в один километр и шириной семь метров, в 2023 году выполнят работы на оставшемся участке – до республиканской трассы.
Общий объем выполненных работ в рамках первого этапа составляет порядка 7 000 квадратных метров, в рамках второго этапа – 8 400 квадратных метров. Толщина бетонного полотна составляет 16 см. Общая сумма, направленная на строительство всего участка, составила 6 миллионов 700 тысяч рублей.
На данный момент дорожными строителями выполнено три четверти от всего объема запланированных на текущий год работ. Работы вступили в завершающую фазу.
Следует отметить, что практика строительства бетонных дорог активно применяется в Дубоссарах и селах района. Дубоссарский район является лидером в республике по бетонированию дорог. Практику подобного строительства начали в 2017 году с села Красный Виноградарь. Дальнейшая эксплуатация показала эффективность. При выполнении работ используются материалы отечественного производства, что положительно сказывается на конечных затратах.
За шесть лет в городе и районе успели построить 11 новых участков, 5 из них – только за 2022 год. Работы в этом направлении будут продолжены.
По словам главы Дубоссарской госадминистрации Руслана Чабана, специфика состоит в том, что Дубоссары находятся в холмистой местности и очень много гравийных дорог, расположенных под уклоном. Как следствие, во время дождей их сильно размывает. Поэтому было принято решение активно применять практику строительства бетонных дорог. Помимо этого, выполняются работы по среднему и ямочному ремонту дорог, по профилированию и грейдированию дорожного покрытия там, где это необходимо.