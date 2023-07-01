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Смертельное ДТП в Тирасполе
фото: mvdpmr.org
Накануне около полудня в столице произошло смертельное ДТП, сообщил 12 июля пресс-центр МВД.
39-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Лексус», совершила наезд на велосипедиста в районе Тираспольского центра амбулаторно-поликлинической помощи.
На место ДТП прибыли: скорая, ГАИ и следственно-оперативная группа.
Пострадавший 39-летний тираспольчанин скончался в карете скорой помощи.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Назначен ряд экспертиз.
- Сегодня, 15:47
- DTV
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