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Смертельное ДТП в Тирасполе

Смертельное ДТП в Тирасполе
фото: mvdpmr.org

Накануне около полудня в столице произошло смертельное ДТП, сообщил 12 июля пресс-центр МВД.

39-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Лексус», совершила наезд на велосипедиста в районе Тираспольского центра амбулаторно-поликлинической помощи.

На место ДТП прибыли: скорая, ГАИ и следственно-оперативная группа.

Пострадавший 39-летний тираспольчанин скончался в карете скорой помощи.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Назначен ряд экспертиз.


  • Сегодня, 15:47
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