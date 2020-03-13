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Июньский индекс цен

Июньский индекс цен
фото из открытых источников

Годовая инфляция в Приднестровье по итогам шести месяцев текущего года ускорилась до пяти процентов. За обозначенный период больше всего подорожали тарифы на услуги – более десяти процентов. Продукты питания стали дороже на шесть процентов, а непродовольственные товары – на полпроцента, передаёт NewsPMR.Com

Индексы потребительских цен за январь-июнь 2023 года:
- на продовольственные товары – 106,17%;
- на непродовольственные товары – 100,47%;
- тарифы на услуги – 110,35%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 105,08%.

Июньская инфляция

По итогам отчетного месяца в Приднестровье зафиксирована инфляция. Повышение общего уровня цен на товары и услуги в течение месяца составило немногим менее одного процента.

За прошедший месяц более всего подорожало продовольствие. Также незначительно повысились тарифы на услуги и выросли цены на непродовольственные товары.

Продовольствие в июне 2023 года стало дороже на полтора процента. Наиболее подорожали:плодоовощная продукция, включая картофель; шампанское и виноградные вина; консервы фруктово-ягодные и овощные; мед; кондитерские изделия; рыбопродукты.

Подешевели: яйца; майонезная продукция; масло растительное; масло и жиры; сыр; молоко и молочная продукция; крупа и бобовые.

Непродовольственные товары за отчетный месяц слегка повысили свои ценники. Подорожали: школьно-письменные принадлежности и канцтовары; велосипеды; топливо (бензин); бумажно-беловые товары; табачные изделия; товары бытовой химии; культтовары; медикаменты. Подешевели: вычислительная техника; металлическая посуда.

В среднем тарифы на услуги в июне также слегка выросли. Подорожали: санаторно-оздоровительные услуги; услуги связи; ремонт бытовых электротоваров. Подешевели: услуги банков и сферы образования.

Индексы потребительских цен за июнь 2023 года:
- на продовольственные товары – 101,56%;
- на непродовольственные товары – 100,19%;
- тарифы на услуги – 100,20%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 100,78%.

Иван Тыняев, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 16:00
  • DTV
  • Просмотров: 13
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