Годовая инфляция в Приднестровье по итогам шести месяцев текущего года ускорилась до пяти процентов. За обозначенный период больше всего подорожали тарифы на услуги – более десяти процентов. Продукты питания стали дороже на шесть процентов, а непродовольственные товары – на полпроцента, передаёт NewsPMR.Com
Индексы потребительских цен за январь-июнь 2023 года: - на продовольственные товары – 106,17%; - на непродовольственные товары – 100,47%; - тарифы на услуги – 110,35%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 105,08%.
Июньская инфляция
По итогам отчетного месяца в Приднестровье зафиксирована инфляция. Повышение общего уровня цен на товары и услуги в течение месяца составило немногим менее одного процента.
За прошедший месяц более всего подорожало продовольствие. Также незначительно повысились тарифы на услуги и выросли цены на непродовольственные товары.
Продовольствие в июне 2023 года стало дороже на полтора процента. Наиболее подорожали:плодоовощная продукция, включая картофель; шампанское и виноградные вина; консервы фруктово-ягодные и овощные; мед; кондитерские изделия; рыбопродукты.
Подешевели: яйца; майонезная продукция; масло растительное; масло и жиры; сыр; молоко и молочная продукция; крупа и бобовые.
Непродовольственные товары за отчетный месяц слегка повысили свои ценники. Подорожали: школьно-письменные принадлежности и канцтовары; велосипеды; топливо (бензин); бумажно-беловые товары; табачные изделия; товары бытовой химии; культтовары; медикаменты. Подешевели: вычислительная техника; металлическая посуда.
В среднем тарифы на услуги в июне также слегка выросли. Подорожали: санаторно-оздоровительные услуги; услуги связи; ремонт бытовых электротоваров. Подешевели: услуги банков и сферы образования.
Индексы потребительских цен за июнь 2023 года: - на продовольственные товары – 101,56%; - на непродовольственные товары – 100,19%; - тарифы на услуги – 100,20%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 100,78%.