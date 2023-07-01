Во внешнеполитическом ведомстве состоялась встреча Министра иностранных дел Виталия Игнатьева с делегацией EUBAM во главе с руководителем Миссии Славомиром Пихором.
В ходе встречи состоялся максимально обстоятельный и открытый обмен мнениями о текущей ситуации в области безопасности, торговли товарами и транспортной логистики, сообщает пресс-служба МИД ПМР
Министр сообщил собеседнику о целом ряде препятствий, с которыми сталкивается приднестровский бизнес при импорте и экспорте. Особое внимание было уделено ограничениям поставок лекарств и медицинского оборудования, включая трубку для компьютерного томографа, банковской блокаде, а также проблемам крупных промышленных предприятий. В частности, был затронут вопрос юридически необоснованных попыток навязывания взимания платы за загрязнение окружающей среды с отдельных экономических агентов Приднестровья, что противоречит договоренностям сторон.
Отдельной темой для дискуссии стало функционирование пунктов регистрации транспортных средств.
Напомним, что техническое заключение EUBAM внесло существенный вклад в процесс согласования Протокольного решения от 24 апреля 2018 года об участии транспортных средств из Приднестровья, не осуществляющих коммерческую деятельность, в международном дорожном движении.
Приднестровская сторона обратилась с конкретной просьбой о содействии в снятии препятствий по линии таможенной службы РМ по регистрации в ПРТС транспортных средств, импортированных в Приднестровье после запуска механизма выдачи нейтральных номеров (после сентября 2018 года).
Стороны обсудили имеющиеся подходы к реализации в будущем мероприятий по линии EUBAM с участием приднестровских представителей и условились поддерживать контакты по интересующим вопросам, относящимся к ведению Миссии.