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Блок коммунистов и социалистов инициирует вотум недоверия правительству Молдовы

Блок коммунистов и социалистов инициирует вотум недоверия правительству Молдовы
фото: actualitati.md

Блок коммунистов и социалистов инициирует отставку правительства Дорина Речана. Об этом в ходе пресс-конференции 12 июля заявил вице-спикер парламента РМ, глава фракции БКС Влад Батрынча.

“Власти не понимают в какой стране они живут и очень далека от реальных проблем. Ни Майя Санду, ни её коллеги не хотят нести ответственность за то, что происходит. ПДС выиграла только за счёт своих предвыборных видео. Сейчас граждане прекрасно понимают, что их обманули.

Сегодня Парламент РМ не представляет интересы граждан, как и правительство Речана. По этой причине мы инициируем и готовим вотум недоверия правительству Речана. Считаем, что это правительство должно уйти”, – заявил вице-спикер парламента, депутат БКС Влад Батрынча, передает actualitati.md

По его словам, проект вотума недоверия будет разработан Блоком коммунистов и социалистов с привлечением внепарламентский партий, гражданского общества, а также представители местных администраций.

“Считаем, что вотум недоверия и отставка правительства – это кратчайший путь для досрочных парламентских выборов, единственный способ перезагрузить правительство, чтобы привести профессионалов”, – сказал Батрынча.

Молдова выйдет еще из трех соглашений, заключенных в рамках СНГ

Кабмин Молдовы проголосовал за денонсацию еще трех договоров, заключенных в рамках СНГ. Правительство Молдовы одобрило на заседании 12 июля денонсацию еще трех договоров, заключенных с СНГ,сообщает Sputnik

Речь идет о соглашении о сотрудничестве по формированию общего образовательного пространства СНГ, подписанном 17 января 1997 года в Москве.

"Министерство образования и исследований считает, что это соглашение нефункционально и неактуально и предлагает денонсировать его", – заявил на заседании министр образования и исследований Анатолие Топалэ.

Также Молдова выйдет из соглашения о поддержке и развитии малого предпринимательства в странах-членах СНГ. Документ был подписан 17 января 1997 года в Москве.

Правительство Молдовы одобрило также проект о денонсации соглашения о льготных поставках пограничным войскам стран СНГ спецтехники и матсредств, который подписан 9 сентября 1994 года в Москве. Глава МВД Анна Ревенко заявила на заседании, что этот документ уже неактуален.

  • Сегодня, 16:47
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