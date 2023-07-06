На этой неделе температура в Средиземноморье может установить новый европейский рекорд, поскольку волна тепла охватит южную и восточную Европу. Об этом сообщает Independent.
Как прогнозируется, сегодня большая часть Италии достигнет +40°C, а на Сицилии и Сардинии прогнозируется +47, +48°C, передает unian.net
Красный Крест призвал людей следить за наиболее уязвимыми слоями населения во время этой адской жары. Людей призывают избегать обезвоживания, не пить напитки с кофеином и алкоголем.
По прогнозам, исключительная жара продлится в Средиземноморье около двух недель.
Ожидается, что больше всего пострадает Италия. Прогнозируется, что даже ночью температура не опустится ниже +22°C.
Жара также захлестнула Францию, Германию, Испанию и Польшу. Ожидается, что в конце этой недели в некоторых частях Испании температура достигнет +44°C.
Климатолог Отто: новый рекорд среднемировой температуры — это смертный приговор человеку
Климатолог из Института изменения климата и окружающей среды Грэнтэма при Имперском колледже Великобритании Фридерике Отто заявила, что новый рекорд средней температуры на планете является «смертным приговором» для человечества, сообщает gazeta.ru со ссылкой на телеканал Sky News.
По данным Национального центра экологического прогнозирования США среднемировая температура 3 июля достигла рекордной величины 17,01°C. Предыдущий рекорд, зафиксированный в августе 2016 года, составил 16,92°C. Это связано с тем, что юг США и Китай пострадали от волн тепла, а температура в Северной Африке приблизилась к 50°C.
По мнению экспертов, причина такого потепления заключается в сочетании изменения климата и формирующегося погодного явления Эль-Ниньо.
«Это не та веха, которую мы должны праздновать. Это смертный приговор для людей и экосистем», — заявила Фридерике Отто.
Ранее главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин выступая с ключевым докладом на Энергетической панели в рамках Петербургского международного экономического форума, заявил, что глобальное потепление стимулирует дополнительный рост спроса на энергию.