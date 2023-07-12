Государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» объявляет о проведении Республиканского конкурса «Лучший объект сельского туризма (агротуризма)».
В соответствии с Положением, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 14 июня 2023 года № 561, конкурс пройдет в 3 этапа, сообщается на сайте tourismpmr.org:
первый этап: с 15 июля по 30 сентября – сбор заявок на участие в Конкурсе;
второй этап: с 1 октября по 30 октября – рассмотрение представленных документов, определение участников Конкурса;
третий этап: ноябрь – определение победителей Конкурса и их награждение.
К участию в конкурсе приглашаются юридические лица (всех организационно-правовых форм), физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющие туристическую деятельность в сельской местности на территории Приднестровской Молдавской Республики.
Предметом оценки Конкурса являются объекты сельского туризма (агротуризма):
а) с возможностью размещения туристов;
б) без возможности размещения туристов.
Под объектами сельского туризма (агротуризма) понимаются: средства размещения, организации общественного питания, объекты показа и досуга, расположенные на территории республики, позволяющие туристу ознакомиться с сельским бытом и сельской атмосферой.
Для участия в Конкурсе необходимо представить в государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» документы, предусмотренные пунктом 11 Положения о Конкурсе.
Конкурсная комиссия выберет победителя на основании оценки качественных показателей деятельности участников Конкурса, осмотра объекта сельского туризма (агротуризма) и дополнительных документов, приложенных участниками Конкурса в соответствии с пунктом 11 Положения.
Победители Конкурса получат денежное вознаграждение на сумму:
5 000 (пять тысяч) рублей ПМР за первое место; 3 000 (три тысячи) рублей ПМР за второе место; 2 000 (две тысячи) рублей ПМР за третье место.
Объявление и награждение финалистов, победителей конкурса состоится в ноябре 2023 года.