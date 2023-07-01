Принятый Верховным Советом ПМР во втором, окончательном чтении законопроект о внесении изменений в республиканский бюджет на 2023 год устанавливает новый лимит на потребление электроэнергии.
«Сегодняшняя схема заключается в том, что государство предоставляет гражданам субсидию, - объяснил председатель профильного парламентского комитета Виктор Гузун. – В результате граждане платят по тарифу меньше, хотя экономически обоснованный тариф сегодня сформирован на уровне 93 копеек. И предложение Правительства заключалось в том, что тот, кто потребляет больше 300 киловатт, платил бы полную стоимость», сообщает пресс-служба ВС ПМР
Виктор Гузун отметил, что такая постановка вопроса вызвала много дискуссий. В ходе нее приводились примеры, что большое потребление может быть вызвано тем, что в доме проживает, скажем, многодетная семья. Чтобы максимальное количество социальных слоев, потребляющих электроэнергию, не попали под это увеличение, депутаты предложили поправку – установить лимит 500 киловатт. Другими словами, до 150 киловатт действует нынешний тариф, от 150 до пятисот – он немного выше, свыше пятисот придется платить полную стоимость.
«Это достаточно справедливый подход: когда люди, у которых благосостояние выше, у которых большие дома, больше современных устройств, потребляющих большое количество электроэнергии, которые могут себе позволить эти устройство приобретать, пользоваться этими благами, они должны платить немного по другому тарифу», - отметил Виктор Гузун.