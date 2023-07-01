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"Шериф" проиграл румынскому "Фарулу" в Лиге чемпионов

"Шериф" проиграл румынскому "Фарулу" в Лиге чемпионов

12 июля в Овидиу состоялся матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором румынский "Фарул" принимал у себя "Шериф".

Тираспольский клуб уступил своему сопернику, который выиграл на своем поле со счетом 1:0, передает moldfootball.com

Ответная игра состоится через неделю, 18 июля, в Тирасполе. Начало – 20:00

"Шериф" проиграл румынскому "Фарулу" в Лиге чемпионов

Главный тренер ФК «Шериф» Роберто Бордин в преддверии первого матча с ФКВ «Фарул» дал интервью , сообщает пресс-служба ФК"Шериф":

- Как показалась вам игра «Фарула» в последнем матче за Суперкубок?
- В этом матче команда соперника хорошо держала мяч, создавала много неприятностей в штрафной площади. Было очень много хороших эпизодов в матче, хорошее качество игры у игроков. Они имеют хорошую командную игру, очень много игроков с высоким качеством игры, физически сильных.

- В чем будет завтра преимущество одной из команд?
- Я думаю, что важно будет, как сыграют команды в обоих поединках, а не в одном взятом матче. Все будут решать отдельные эпизоды и как команды будут на них реагировать. Мы хорошо подготовились к завтрашнему матчу и знаем, что можем ожидать от «Фарулa».

- УЕФА пришeл с хорошей новостью для вашей команды и перенес матч из Кишинева в Тирасполь. Это плюс для вас?
- Конечно, плюс. Мы будем играть перед своими болельщиками на нашем стадионе. Иначе бы «Фарул» имел преимущество, проводя матч в родных стенах? Очень важно играть домашние поединки дома, на родном стадионе.



В продажу поступили билеты на ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Шерифом" и румынским "Фарулом", который состоится 18 июля в Тирасполе.

Самые дешевые билеты, за воротами, обойдутся в 50 местных рублей (около 60 леев), самые дорогие - в VIP секторе, стоят 250 рублей (около 300 леев). Купить их можно на сайте biletpmr.com, пишет noi.md
  • Сегодня, 07:58
  • DTV
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