12 июля в Овидиу состоялся матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором румынский "Фарул" принимал у себя "Шериф".
Тираспольский клуб уступил своему сопернику, который выиграл на своем поле со счетом 1:0, передает moldfootball.com
Ответная игра состоится через неделю, 18 июля, в Тирасполе. Начало – 20:00
Главный тренер ФК «Шериф» Роберто Бордин в преддверии первого матча с ФКВ «Фарул» дал интервью , сообщает пресс-служба ФК"Шериф":
- Как показалась вам игра «Фарула» в последнем матче за Суперкубок? - В этом матче команда соперника хорошо держала мяч, создавала много неприятностей в штрафной площади. Было очень много хороших эпизодов в матче, хорошее качество игры у игроков. Они имеют хорошую командную игру, очень много игроков с высоким качеством игры, физически сильных.
- В чем будет завтра преимущество одной из команд? - Я думаю, что важно будет, как сыграют команды в обоих поединках, а не в одном взятом матче. Все будут решать отдельные эпизоды и как команды будут на них реагировать. Мы хорошо подготовились к завтрашнему матчу и знаем, что можем ожидать от «Фарулa».
- УЕФА пришeл с хорошей новостью для вашей команды и перенес матч из Кишинева в Тирасполь. Это плюс для вас? - Конечно, плюс. Мы будем играть перед своими болельщиками на нашем стадионе. Иначе бы «Фарул» имел преимущество, проводя матч в родных стенах? Очень важно играть домашние поединки дома, на родном стадионе.
В продажу поступили билеты на ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Шерифом" и румынским "Фарулом", который состоится 18 июля в Тирасполе.
Самые дешевые билеты, за воротами, обойдутся в 50 местных рублей (около 60 леев), самые дорогие - в VIP секторе, стоят 250 рублей (около 300 леев). Купить их можно на сайте biletpmr.com, пишет noi.md