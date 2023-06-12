Украинская железная дорога («Укрзализныця») запустила специальные женские купе. Туда пускают женщин, трансженщин и мам с детьми до шести лет любого пола. Тестовые купе будут ездить несколько месяцев, и по спросу и результатам этого периода УЗ решит, внедрять ли такую практику как постоянную, пишет newsmaker.md
hromadske отправились из Киева в Кривой Рог и обратно в первом женском купе и спросили пассажирок, почему они выбрали именно эти места и как им в целом идея от «Укрзализныци».
Эля — за безопасность и действие Стамбульской конвенции
Первой спрашиваю Элю. Она работает в IT. Едет в Кривой Рог с собачкой Дейзи.
Объясняет свой выбор так: «Это самое безопасное купе. Помню, как только был анонс, я очень обрадовалась. Иногда очень опасно ехать с мужчинами, особенно когда они достают бутылку и начинают [пить алкоголь]… А с девчонками безопаснее».
Эля вспомнила редкие случаи, когда ее попутчик-мужчина выпивал и кричал. Это очень неприятно, — говорит девушка. А ее маме в пути даже когда-то угрожали. Поэтому раньше и не пользовалось купе — в плацкарте люди все как на ладони.
На вопрос, решит ли это проблему с безопасностью, Эля отвечает: несмотря на ратификацию Стамбульской конвенции, у нас все равно до сих пор нет ответственности, например, за словесное сексуальное домогательство. Если бы так было, это было бы лучше, чем просто купе, говорит пассажирка. Аня — о взаимообмене женской энергией
Пассажирка Аня — соседка Эли. Она филолог по образованию, но тоже работает в IT, живет в Киеве уже 8 лет. И тоже собачница. Анна увлекается йогой, и из этой восточной философии взяла для себя веру, что пребывание женщин рядом — это взаимообмен энергиями. Девушка убеждена, что если находишься с мужчинами, такого не произойдет.
«По законам йоги женская энергия вообще другая. Она о нежности, о легкости. Мы наполняемся друг от друга, а мужчины наполняются от нас. В принципе, собраться женской компанией — всегда классно, если экологично, а не обсуждать, какие люди плохие», — говорит женщина.
Аня выбрала женское купе лишь потому, что часто натыкалась на мужчин, которые очень храпели: «В последний раз это был военный. И я понимала: ну ему точно нужно поспать! Я не могу его будить — человека, защищающего нас». Ксения — после травмы хочется безопасности
Ксения из этого же купе работает проджект-менеджером — тоже в IT-компании. Самая главная причина, почему выбрала для путешествия женское купе — она пережила сексуальное насилие и после этого очень долго прорабатывала эту травму с психотерапевтом. Поэтому до сих пор нуждается в безопасности. Именно поэтому очень обрадовалась, когда узнала инициативу «Укрзализныци».
«Я хочу не волноваться, что за мной может кто-то подсматривать, не хочу скрываться, когда одеваюсь в купе. Я думаю, что в Украине должны быть женские купе. Да и не только у меня отрицательный опыт. У меня была знакомая, которая пережила домогательства в вагоне, это был плацкарт.
К сожалению, печальная статистика такова, что от сексуального насилия больше страдают именно женщины, поэтому я считаю, что именно их нужно обезопасить, если такая возможность есть», — заключает девушка.
Ранее Ксения путешествовала в плацкарте и тоже сталкивалась с инцидентами. Однажды наткнулась на соседей, которые пили алкоголь, а потом начали приставать с неуместными разговорами. Она тогда попробовала поменяться местами с другими пассажирами, обратилась за помощью к проводнице, однако ей не смогли помочь.
Юля — неадекватными могут быть и женщины
Поблагодарив, направляюсь в другое купе. Здесь едет журналистка Юля из Киева. Она выбрала женское купе, чтобы написать текст. Как и я, тестировала новую услугу УЗ. Сама бы женское купе специально не выбрала. Для нее нет разницы, мужчины рядом или женщины.
«Все зависит от человека. Есть адекватные мужчины и неадекватные женщины и наоборот. Все мои неприятные ситуации в поездах были связаны с женщинами», —делится она.
Юля считает, что для общества необходимость введения женских купе остро не стояла.
Едем дальше. От соседок слышим, что кое-где вышла путаница и мужчинам продали билеты на женские места. Но с этим быстро разобрались, проводники поменяли пассажиров местами.
Людмила, Женя и Матвейка
Евгения едет с полуторагодовалым сыном Матвеем и мамой Людмилой. Говорит, выбрала женское купе, потому что путешествует с ребенком, а женщины к детям более лояльно относятся: «Если бы я ехала не с сыном, а одна, то выбрала бы тоже женское [купе], но уже из-за безопасности».
О негативном опыте с соседями-мужчинами рассказала мама Евгении:
«Я недавно ехала в феврале одна. И со мной был “в доску” пьяный воин. Он сидел у меня в ногах, я не могла лечь. И он что-то рассказывал, ему нужно было внимание».
Проводники по правилам не должны пускать в вагон пьяных, но пассажиры иногда берут алкоголь с собой и начинают выпивать, закрываясь в купе. В случае Людмилы, как она считает, мужчину пустили, потому что он военный. Помогла проводница: увидела, что соседям дискомфортно и забрала пассажира в свое купе.
А что говорят об инициативе проводники?
Захожу в купе проводниц — взять фирменный дреп-кофе и спросить о деталях инициативы из первых уст. У проводницы Юлии за 11 лет работы не было случаев, когда пассажир домогался пассажирки, но иногда жаловались, что мужчина храпит или под хмельком. Если были свободные места, переселяла женщин. Бывало и такое, что вызвали начальника поезда, а тот вызвал полицию, и нарушителей снимали с поезда.
Первые разговоры о женских купе в коллективе «Укрзализныци» были месяца два назад, говорит Юлия. На практике оказалось, что женских купе только три на весь вагон (и на весь поезд). Это первые 12 мест в восьмом вагоне. Так же и на других маршрутах. Все билеты сюда раскупили. Если будет спрос, функцию из тестовой сделают постоянной, а может, и выделят для этого вагон полностью. Возрастные ограничения для детей
Проводница Юлия говорит, что УЗ беспокоится о комфорте других пассажирок: понимает, что им может быть неудобно, если мальчику больше шести лет. Железнодорожница объясняет: на ребенка до 6 лет билет не покупается, а с 7-летнего возраста дети имеют особое место.
С этим могут быть неудобства, соглашается она. Например, если мама хочет для безопасности взять место в женском купе, но едет с сыном от семи лет и без других взрослых. Как тогда быть — оставлять ребенка одного в общем купе? Ответа на это мы не нашли.
Пассажирка Евгения согласна с предельным возрастом. Говорит, у 6-летних детей уже формируется гендерное поведение, осознание того, что они отличаются. Другим путешественницам может быть некомфортно.
Эля бы увеличила допустимый возраст мальчиков в женских купе с 6 до 10 лет: «Почему бы и нет? Все равно они еще маленькие. Детям тоже нужна безопасность».
Пассажирка Юля на вопрос, приемлемо ли такое ограничение по возрасту, отвечает:
«Это родители должны заботиться о психологическом и эмоциональном состоянии своего ребенка. Чтобы не было такого, чтобы они вошли в вагон, а проводница их выгоняет, переселяет, потому что ребенок мальчик. У меня нет детей, но я бы не хотела, чтобы мой ребенок почувствовал себя в купе лишним».
Законы шариата или забота о женщинах?
Разделение мужчин и женщин в поезде пассажирка Юля считает зашоренностью, узколобостью и навязыванием стереотипов. Да, случаются неприятные ситуации, связанные с поведением мужчин, но это не значит, что по поступку одного надо судить обо всех.
Также пассажирка заметила, что инициатива от УЗ уже породила мысли о неравенстве: «Я вот подслушала здесь, девушки возмущались: а почему только три купе женских? То есть они уже ищут какую-то несправедливость».
Другие попутчицы не поддерживают мнение, что специальные купе для женщин — это приближение к шариату. Эля отметила: «Ведь общие купе остаются. Но одновременно появился выбор для женщин». Ксения такого же мнения: «У нас пока не полностью разделяют мужчин и женщин в вагоне. Если тебе ок ехать в общем, ты уезжаешь. Если ты хочешь быть среди женщин или чувствовать себя в безопасности, можешь взять женское купе. Я думаю, это нормально».
«Да, возможно, такое выделение для женщин оскорбляет мужчин, которые ведут себя нормально, но есть разные случаи», — говорит Евгения.
Украина далеко не первая во введении женских купе/вагонов. Такая практика — по религиозно-культурным соображениям или для защиты женщин от сексуальных притязаний — есть в Словакии, Чехии, Австрии, Германии, а также в Индии, Египте, Индонезии, Иране, Малайзии, Филиппинах и Японии. В ОАЭ, например, пошли дальше — и разделили на мужские и женские вагоны в метро.
Проводница Юлия на вопрос о шариате улыбается: «Может быть, мужчины завидуют, что для них такое не придумали, я не знаю. Я считаю, это хорошо, что теперь есть женские купе». Проводница с радостью встретила проект и даже хотела бы поработать в женском вагоне. Предполагает, что с женщинами было бы меньше проблем в пути.
За полностью женский вагон и пассажирка Евгения. Увидев мужчину в коридоре, она и ее мама удивляются. Они не знали, что женские только первые три купе. Говорят, тогда в инициативе от УЗ нет смысла, все равно придется закрываться, и если в вагоне окажется пьяный или буйный пассажир, он может ходить между купе или просто шуметь в коридоре.
Ранее компания «Укрзализныця» приступила к реализации программы «железной украинизации» по переименованию объектов в рамках «дерусификации». В рамках программы планируется избавляться от «имперских и русских» названий, меток, изображений на объектах железнодорожного транспорта, пишет gazeta.ru