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Ученые предупредили о вероятности мощного землетрясения в Стамбуле

Ученые предупредили о вероятности мощного землетрясения в Стамбуле
фото: Emrah Gurel Стамбул, Турция

Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше 7 баллов в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция, заявил РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган, пишет eadaily.com

СМИ на этой неделе в очередной раз опубликовали заявление ученого Наджи Гёрюра, также входящего в состав совета, о возможном землетрясении в Стамбуле. Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула.

«Согласно прогнозам, в случае активизации разлома в Мраморном море произойдет мощнейшее землетрясение. Вероятность такого землетрясения до 2030 года — порядка 50%, вывод сделан на основе изучения 2000 лет истории землетрясений в этом регионе и анализа результатов геофизических и сейсмических исследований», — пояснил эксперт.

«Ничего нового в словах господина Гёрюра нет, время от времени ученые напоминают общественности о такой угрозе. Цели напугать нет, мы лишь напоминаем, чтобы люди готовились к такой катастрофе, а власти предпринимали заранее необходимые меры, чтобы уменьшить в будущем возможный ущерб. Людям свойственно быстро забывать», — отметил эксперт.

По его словам, разработаны ряд сценариев возможного развития событий, мэрия Стамбула ранее оценила возможное число жертв и зданий, которые могут обрушиться.

Вся Турция ощутит значительный негативный экономический эффект от землетрясения, так как Стамбул обеспечивает 35% ВВП страны, отметил Эйидоган.

«Землетрясение в Мраморном море затронет сразу семь провинций, население которых превышает 25 миллионов человек, насколько значительный ущерб будет нанесен, сложно даже представить. Жители Текирдага, Чанаккале, Яловы, Бурсы и других городов могут не считать, что они в безопасности — катастрофа затронет весь регион, она будет масштабной», — пояснил Эйидоган.

Турецкие власти планируют расселить жителей порядка полутора миллионов квартир в Стамбуле, расположенных в несейсмостойких домах, заявил в марте теперь уже бывший турецкий министр градостроительства Мурат Курум. Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу раскритиковал эти планы, указав на проблемы с перенаселенностью города.

Имамоглу ранее презентовал планы мэрии по подготовке к землетрясению и заявил, что это неизбежно, но предсказать точно, когда стихия ударит, невозможно. По расчетам мэрии, в случае землетрясения магнитудой 7,5 обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллионам граждан может понадобиться временное жилье.

В апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о планах создания «резервных» городов на берегу планируемого Стамбульского канала для расселения опасных с точки зрения сейсмоустойчивости районов.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек.

  • Сегодня, 08:31
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