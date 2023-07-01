Саммит прошел, а долги остались. Более 1500 дорожников в Молдове уже два месяца не получают зарплату, и среди них есть те, кто работал на реабилитации трассы Сынжера-Бульбоака, сообщает noi.md
Поскольку работы были оплачены лишь частично, компании, отремонтировавшие дорогу, жалуются, что у них накопилась задолженность перед банком, а рабочие увольняются. Власти обвиняют бюрократический процесс и говорят, что до конца месяца подрядчики, отремонтировавшие дорогу к саммиту, получат свои деньги.
Что касается остальных долгов дорожникам, то министр инфраструктуры говорит, что денег в бюджете нет, отмечает Noi.md со ссылкой на tv8.
За два месяца более 1500 дорожников в Молдове не получили зарплату.
Представители АО Drumuri Criuleni, у которого есть договор с Государственной администрацией автомобильных дорог, утверждают, что вместо зарплат они получают только обещания.
Председатель Ассоциации дорожников говорит, что у него было бесчисленное количество обсуждений с представителями правительства, но безрезультатно. В числе тех, кто ждет, когда государство выплатит свои долги, четыре строительных компании, которые день и ночь работали над тем, чтобы дорога от Сынжеры до Бульбоаки, по которой ехали участники саммита 1 июня, была отремонтирована в срок.
Работы обошлись в 225,7 млн леев, и деньги должны были быть выделены из Дорожного фонда. Однако пока выплачена только половина суммы.
«Часть этих средств была выплачена, но на сегодняшний день еще около 96 миллионов не выплачено. Даже премьер-министр не обещает нам, что эти финансовые средства будут выплачены. Мы брали кредиты, все брали кредиты на работу, теперь мы не можем вернуть ни кредиты, ни налоги».
Четыре компании, законтрактованные на ремонт 30 км дороги, уже два месяца пытаются взыскать с государства потраченные деньги.
Все это время слышат только один ответ – денег в госбюджете нет.
Предприниматели жалуются, что из-за этого у них сейчас есть задолженность перед банками, так как для покупки необходимых материалов им пришлось брать кредиты. Теперь он не знают, как будут работать дальше. Из-за того, что они не могут платить заработную плату, предприниматели столкнулись с волной увольнений среди рабочих.
«Очень тяжело, мы не можем платить зарплату, не можем платить по долгам, завтра-послезавтра ГНС начнет на нас штрафовать. Тяжело, я не понимаю, куда идут деньги, которые мы собираем в дорожный фонд. Все ждут денег из дорожного фонда, а дорожный фонд пуст».
Представители Государственной администрации автомобильных дорог отказались комментировать ситуации.
Министр инфраструктуры Лилия Дабижа утверждает, что платежи за работы по восстановлению дороги R2 задерживаются из-за бюрократических проволочек, но уверяет, что подрядчики получат свои деньги до конца месяца.
По остальным долгам министр говорит, что денег в бюджете нет. Noi.md спросили в Минфине, как распределяются деньги из дорожного фонда, чтобы понять, почему дорожники два месяца не получали зарплату.
Представители учреждения обещали, что вернутся позже с комментарием, но до момента выхода материала в эфир ответа не было.