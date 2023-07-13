Молдова намерена отказаться о еще двух договоров, касающихся энергетического сектора, заключенных в рамках Содружества Независимых государств (СНГ), сообщает sputniknews.ru
Комиссия по внешней политике и европейской интеграции одобрила консультативные отчеты о денонсации двух документов:
соглашения об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем стран-членов СНГ, подписанное в Москве 25 ноября 1998 года;
соглашения о транзите электрической энергии и мощности странам-членам Содружества, подписанного в Москве 25 января 2000 года.
По мнению комиссии отказ от этих договоров целесообразен, поскольку с 16 марта 2022 года электроэнергетические системы Молдова и Украины совместно были синхронизированы с европейской континентальной энергетической системой ENTSO-E.
Из-за этого энергосистема Молдовы не работают параллельно с системой государств-членов СНГ, что делает положения первого из указанных соглашений неактуальными для страны.
Также по причине синхронизации Молдовы с ENTSO-E, ее энергосистема на данный момент работает по отличным от системы, общей для СНГ техническим параметрам (частота, фаза напряжения).
Из-за этого "транзит электроэнергии по территории Республики Молдова и Украины из других стран, подписавших соглашение, становится нереализуемым", говорится в отчете, одобренном парламентской комиссией.