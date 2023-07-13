Власти Украины разрешили заменить герб СССР на современный герб страны в виде трезубца на статуе "Родина-мать" в Киеве, несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента, который считается самым высоким в Европе. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передаёт ТАСС
"Декоммунизация "Родины-матери": сегодня, 13 июля, Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на ремонт щита монумента "Родина-мать" в Киеве", - говорится в сообщении на странице украинского Мининфраструктуры в Facebook, сообщает ria.ru
Проектное решение предусматривает установку на щите монумента трезубца, соответствующего изображению на малом государственном гербе Украины. Таким образом, трезубец заменит старый советский герб, отмечает министерство инфраструктуры. Ожидается, что работы стартуют в ближайшем будущем, уточнили в ведомстве.
В четверг министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко на пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube, заявил, что работы по трансформации монумента должны быть завершены до 24 августа, когда в стране отмечается День независимости Украины. Общая стоимость работ, по его словам, составит 28 млн гривен ($765 тыс.).
Монументальная скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Она была открыта на торжествах по случаю Дня Победы в 1981 году. Памятник считается самым высоким в Европе - высота с постаментом достигает 102 м. Монумент представляет собой статую женщины, которая в одной руке держит меч, в другой - щит с гербом СССР. Над проектом работал советский скульптор Евгений Вучетич.
В декабре 2019 года директор Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявлял, что герб СССР, несмотря на требования местных националистов, на неопределенное время останется частью памятника "Родина-мать" из-за дороговизны и сложности демонтажа. Если убрать герб, то устойчивость статуи может быть нарушена, пояснял он.
Убрать советский герб с монумента "Родина-мать" в рамках так называемой "декоммунизации" в Киеве предлагали еще в 2020 году. Но сделать это сложно даже технически: высота открытого в 1981 году монумента превышает 100 метров, это пятая статуя в мире по данному показателю.
Гигантская статуя - символ общей победы. Размеры впечатляют: 16-метровый меч весит 9 тонн, щит — все 13.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц и городов началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о "декоммунизации".
В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
В 2015 году над монументом уже издевались — 8 мая на голову Родины-матери надели венок из красных маков — официально принятый на Украине символ памяти, связанный со Второй мировой, а не Великой Отечественной. Креативно настроенных вандалов тогда даже лично поблагодарил президент Порошенко.
Но тысячи киевлян тогда восприняли это как издевательство над памятью, да и над обликом города.
Но теперь власти решили пойти ещё дальше и срезать вместе с гербом общие пласты истории, которая им явно не нужна.