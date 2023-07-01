Дежурному АСП города Григориополь 13 июля около семи утра поступило сообщение: требуется помощь в извлечении мужчины из технологического колодца, в котором находится водомер, сообщает пресс-служба МВД ПМР
Спасатели приехали на место происшествия. Выяснилось: 60-летний сельчанин рано утром пошёл кормить домашних животных.
Через несколько часов супруга обнаружила его в колодце и позвонила в милицию.
Сотрудники аварийно-спасательного подразделения вытащили тело. Обстоятельства и причина смерти человека устанавливаются.