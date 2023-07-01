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Будет ограничено движение автотранспорта на дороге Тирасполь-Бендеры
В слободзейской госадминистрации проинформировали о планируемом ограничении движения автотранспорта по дороге Тирасполь – Бендеры.
С 17 по 20 июля в районе арки Миротворцев проведут дорожные работы.
В связи с этим движение в сторону Бендер будет ограничено и направлено по встречной полосе.
На время производства работ на данном участке будут установлены временные дорожные знаки и сигнальные ограждения.
- Сегодня, 15:50
- DTV
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