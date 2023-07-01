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Цены на продовольствие в Приднестровье

Цены на продовольствие в Приднестровье

Стоимость продовольственных товаров за июнь 2023 года в Приднестровье выросла на полтора процента. Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 июля 2023 года.

Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница, сообщает NewsPMR.Com

Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:

Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Говядина (кроме бескостного мяса) – 72,63 руб.
Говядина бескостная – 91,87 руб.
Свинина (кроме бескостного мяса) – 85,41 руб.
Свинина бескостная – 88,30 руб.
Печень куриная, кг – 56,67 руб.
Фарш мясной – 66,61 руб.
Пельмени – 53,37 руб.
Печень говяжья – 97,71 руб.
Грудка куриная, кг – 60,87 руб.
Куры потрошеные – 43,29 руб.
Окорочка куриные – 48,37 руб.
Сало – 76,58 руб.
Колбаса вареная – 113,09 руб.
Сосиски, сардельки – 83,93 руб.
Колбаса полукопченая – 142,30 руб.
Мясокопчености, кг – 171,98 руб.
Колбаса сырокопченая – 259,75 руб.

Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Карп свежий – 75,82 руб.
Карась свежий – 48,12 руб.
Толстолобик свежий – 39,27 руб.
Салака – 28,45 руб.
Хек – 68,42 руб.
Скумбрия – 68,75 руб.
Сельдь замороженная – 40,69 руб.
Сельдь соленая – 53,94 руб.

Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта):
Масло сливочное фасованное, 200 г – 33,94 руб.
Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 20,07 руб.
Масло подсолнечное рафинированное, л – 39,58 руб.
Масло подсолнечное нерафинированное, л – 29,28 руб.
Маргарин фасованный, 200 г – 14,47 руб.
Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 14,08 руб.
Молоко цельное пастеризованное, л – 15,13 руб.
Кефир, 0,5 л – 7,82 руб.
Ряженка, 0,5 л – 9,89 руб.
Сметана, кг – 55,29 руб.
Сметана на рынке, кг – 58,21 руб.
Творог, кг – 66,07 руб.
Творог на рынке, кг – 59,31 руб.
Сухие молочные смеси для детского питания, кг – 151,29 руб.
Сыр твердый, кг – 155,40 руб.
Брынза на рынке, кг – 90,21 руб.

Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 12,00 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 8,85 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 8,00 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 12,89 руб.

Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Мука пшеничная – 12,89 руб.
Рис шлифованный, кг – 27,36 руб.
Крупа манная, кг – 15,34 руб.
Крупа гречневая, кг – 28,51 руб.
Крупа пшеничная, кг – 11,36 руб.
Крупа кукурузная, кг – 13,83 руб.
Крупа ячневая, кг – 10,42 руб.
Крупа перловая, кг – 11,34 руб.
Овсяные хлопья, кг – 31,87 руб.
Горох, кг – 14,31 руб.
Фасоль, кг – 33,87 руб.
Вермишель высшего сорта, кг – 20,37 руб.
Макаронные изделия высшего сорта, кг – 20,10 руб.

Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта):
Картофель урожая текущего года, кг – 16,97 руб.
Капуста свежая урожая текущего года, кг – 7,57 руб.
Лук репчатый, кг – 20,54 руб.
Свёкла столовая, кг – 13,21 руб.
Морковь, кг – 18,57 руб.
Чеснок, кг – 59,63 руб.
Огурцы свежие, кг – 19,77 руб.
Помидоры свежие, кг – 29,90 руб.
Кабачки, кг – 10,25 руб.
Яблоки, кг – 10,26 руб.
Апельсины, кг – 27,89 руб.
Лимоны, кг – 35,98 руб.
Бананы, кг – 31,04 руб.
Сливы сушёные, кг – 55,13 руб.
Виноград сушёный (изюм), кг – 72,86 руб.

Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта):
Томат-паста, кг – 62,81 руб.
Сок томатный, л – 25,15 руб.
Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 9,52 руб.
Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 26,65 руб.
Соки фруктовые, л – 25.41 руб.
Яйца куриные, 10 шт – 25,65 руб.
Сахар-песок, кг – 21,99 руб.
Шоколад, 100 г – 24,85 руб.
Мед пчелиный натуральный, кг – 77,43 руб.
Вода минеральная, 1,5 л – 9,34 руб.
Соль пищевая, кг – 10,79 руб.
Перец черный (молотый), 100 г – 33,52 руб.
Лист лавровый, 100 г – 35,04 руб.
Дрожжи хлебопекарные, кг – 66,62 руб.
Кофе натуральный растворимый, 100 г – 52,44 руб.
Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 24,58 руб.
Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 25,23 руб.

Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в июне 2023 года подорожали на 1,56% по сравнению с предыдущим месяцем (+1,06% – в июне 2022 года).

NewsPMR.Com
  • Сегодня, 15:58
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