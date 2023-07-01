Стоимость продовольственных товаров за июнь 2023 года в Приднестровье выросла на полтора процента. Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 июля 2023 года.
Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница, сообщает NewsPMR.Com
Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:
Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Говядина (кроме бескостного мяса) – 72,63 руб. Говядина бескостная – 91,87 руб. Свинина (кроме бескостного мяса) – 85,41 руб. Свинина бескостная – 88,30 руб. Печень куриная, кг – 56,67 руб. Фарш мясной – 66,61 руб. Пельмени – 53,37 руб. Печень говяжья – 97,71 руб. Грудка куриная, кг – 60,87 руб. Куры потрошеные – 43,29 руб. Окорочка куриные – 48,37 руб. Сало – 76,58 руб. Колбаса вареная – 113,09 руб. Сосиски, сардельки – 83,93 руб. Колбаса полукопченая – 142,30 руб. Мясокопчености, кг – 171,98 руб. Колбаса сырокопченая – 259,75 руб.
Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Карп свежий – 75,82 руб. Карась свежий – 48,12 руб. Толстолобик свежий – 39,27 руб. Салака – 28,45 руб. Хек – 68,42 руб. Скумбрия – 68,75 руб. Сельдь замороженная – 40,69 руб. Сельдь соленая – 53,94 руб.
Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта): Масло сливочное фасованное, 200 г – 33,94 руб. Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 20,07 руб. Масло подсолнечное рафинированное, л – 39,58 руб. Масло подсолнечное нерафинированное, л – 29,28 руб. Маргарин фасованный, 200 г – 14,47 руб. Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 14,08 руб. Молоко цельное пастеризованное, л – 15,13 руб. Кефир, 0,5 л – 7,82 руб. Ряженка, 0,5 л – 9,89 руб. Сметана, кг – 55,29 руб. Сметана на рынке, кг – 58,21 руб. Творог, кг – 66,07 руб. Творог на рынке, кг – 59,31 руб. Сухие молочные смеси для детского питания, кг – 151,29 руб. Сыр твердый, кг – 155,40 руб. Брынза на рынке, кг – 90,21 руб.
Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 12,00 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 8,85 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 8,00 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 12,89 руб. Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Мука пшеничная – 12,89 руб. Рис шлифованный, кг – 27,36 руб. Крупа манная, кг – 15,34 руб. Крупа гречневая, кг – 28,51 руб. Крупа пшеничная, кг – 11,36 руб. Крупа кукурузная, кг – 13,83 руб. Крупа ячневая, кг – 10,42 руб. Крупа перловая, кг – 11,34 руб. Овсяные хлопья, кг – 31,87 руб. Горох, кг – 14,31 руб. Фасоль, кг – 33,87 руб. Вермишель высшего сорта, кг – 20,37 руб. Макаронные изделия высшего сорта, кг – 20,10 руб.
Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта): Картофель урожая текущего года, кг – 16,97 руб. Капуста свежая урожая текущего года, кг – 7,57 руб. Лук репчатый, кг – 20,54 руб. Свёкла столовая, кг – 13,21 руб. Морковь, кг – 18,57 руб. Чеснок, кг – 59,63 руб. Огурцы свежие, кг – 19,77 руб. Помидоры свежие, кг – 29,90 руб. Кабачки, кг – 10,25 руб. Яблоки, кг – 10,26 руб. Апельсины, кг – 27,89 руб. Лимоны, кг – 35,98 руб. Бананы, кг – 31,04 руб. Сливы сушёные, кг – 55,13 руб. Виноград сушёный (изюм), кг – 72,86 руб.
Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта): Томат-паста, кг – 62,81 руб. Сок томатный, л – 25,15 руб. Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 9,52 руб. Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 26,65 руб. Соки фруктовые, л – 25.41 руб. Яйца куриные, 10 шт – 25,65 руб. Сахар-песок, кг – 21,99 руб. Шоколад, 100 г – 24,85 руб. Мед пчелиный натуральный, кг – 77,43 руб. Вода минеральная, 1,5 л – 9,34 руб. Соль пищевая, кг – 10,79 руб. Перец черный (молотый), 100 г – 33,52 руб. Лист лавровый, 100 г – 35,04 руб. Дрожжи хлебопекарные, кг – 66,62 руб. Кофе натуральный растворимый, 100 г – 52,44 руб. Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 24,58 руб. Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 25,23 руб.
Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в июне 2023 года подорожали на 1,56% по сравнению с предыдущим месяцем (+1,06% – в июне 2022 года).