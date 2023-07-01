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Приднестровские легкоатлеты стали чемпионами Молдовы

Приднестровские легкоатлеты стали чемпионами Молдовы
фото: Радио 1

Чемпионат Молдовы по лёгкой атлетике среди сеньоров и юниоров U20 прошёл в Кишинёве в минувшие выходные.

Приднестровцы выиграли все спринтерские дистанции в группе «сеньоры». Кроме того, они победили в шведской эстафете и на дистанции 800 м. В барьерном беге (спринт), прыжках в длину, 3-м прыжке лучшими были бендерчане, в прыжках в высоту тираспольчане, в метании диска – каменчане, сообщает Радио 1.

Приднестровские легкоатлеты стали чемпионами Молдовы

Победители в беге на дистанции 800 м: Владислав Иванченко, Никита Черкес (U20) и Камилла Лашкул. 110 м с барьерами лучше всех пробежали: Андрей Чудак, Яна Гараева, Анастасия Алексеева (U20).

Победу в прыжках в длину праздновали: Вадим Доскалов (с результатом 6,71 м), Михаил Школьник (U20, 6,42 м) и Елизавета Морарь (5,51 м). Лучшие в 3-м прыжке: Вадим Доскалов (15,16 м), Никита Калинин (U20, 13,54 м), Анастасия Сенькив (12,89 м).

Александр Каневский и Анна Булат показали лучшие результаты (1,83 м и 1,65 м соответственно) в прыжках в высоту.

В стипль-чезе победил Александр Радулов.

В метании диска у мужчин первые две строчки рейтинга в юниорской группе за каменчанами: Александр Мазур был лидером несколько лет среди спортсменов до 18-ти лет, в этом году он перешёл в группу U20 и стал её фаворитом, а 16-летний Денис Кутковецкий занял 2-е место. У девушек в этом виде сильнейшая – Мария Стефанишина.

Спортсмены, которые ранее отобрались в сборные, будут готовиться по отдельному графику к международным стартам. В сборных командах подавляющее большинство составляют приднестровцы. Летом они выступят на Универсиаде, чемпионате Европы U20, чемпионате Европы U23, Европейском юношеском олимпийском фестивале U17.
  • Сегодня, 16:07
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