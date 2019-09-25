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Рынок труда обеспечат рабочими кадрами

Рынок труда обеспечат рабочими кадрами

Контрольные цифры приема абитуриентов в организации профобразования на 2023-2024 учебный год изменены. Члены Правительства поддержали внесение дополнений в соответствующее Распоряжение.

В настоящий момент Молдавский металлургический завод нуждается в специалистах среднего профессионального образования. При этом предприятие на протяжении многих лет принимает участие в подготовке кадров по практико-ориентированной дуальной системе. В данной связи, проанализировав контрольные цифры приема Рыбницкого политехнического техникума на будущий учебный год, профильное ведомство разработало механизм перераспределения бюджетных мест, сообщает пресс-служба Правительства ПМР

«Предлагается перераспределить по десять бюджетных мест на специальности: «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)», «Металлургия черных металлов», «Обработка металлов давлением»», – рассказала заместитель министра просвещения Наталья Солдатова.

Обучение по вышеназванным профессиям запланировано в рамках дуальной системы. Было отмечено, что по результатам перераспределения мест за счет средств республиканского бюджета по дневной форме обучения план приема учащихся в целом по ГОУ СПО «Рыбницкий политехнический техникум» не изменится.

Кроме того, дополнят и государственный заказ по программам дополнительного профобразования повышения квалификации работников органов госвласти на 354 слушателя. Они будут совершенствовать профессиональный уровень на базе ПГУ им. Т. Г. Шевченко. Также в контрольные цифры приема включат 25 дополнительных мест по специальности «Перевод и переводоведение» в госуниверситете. Данное направление имеет высокий спрос среди поступающих.

Премьер, в свою очередь, считает разработанную меру необходимой. Особенно, когда государство нуждается в рабочих кадрах.

Следующий документ, рассмотренный на заседании Правительства, разработан на основании обращений НП ЗАО «Электромаш». Его цель – выделение дополнительных мест на подготовку станочников широкого профиля и электрогазосварщиков. По данным направлениям добавят по 6 мест. Обучение специалисты будут проходить по программе практико-ориентированного образования в Промышленно-строительном техникуме и на предприятии.

Стоит отметить, что перераспределение стало возможным за счет невостребованных в прошлом учебном году 120 квот. Председатель Правительства поручил профильному ведомству совместно со СПАПП изучить вопрос избытка бюджетных мест. По мнению Александра Розенберга, за счет этих ресурсов нужно расширять перечень профессий и программ обучения, доступных к освоению в республике.

  • Сегодня, 16:18
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