Государственное учреждение «Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства (ГУ «ПНИИСХ») уже третий год участвует в программе по летнему трудоустройству несовершеннолетних ребят.
Ежемесячно временная работа предоставляется подросткам на основании договора, заключенного ГУ «ПНИИСХ» с Центром социального страхования и социальной защиты г. Тирасполь.
В прошлом месяце в подведомственном Минсельхозприроды ПМР институте временно работало 17 подростков, сообщает пресс-служба ведомства.
С 1 июля здесь трудятся 29 человек. Ребята пропалывают в открытом грунте овощные культуры от мелкой сорной растительности, собирают и сортируют овощи. За ними закреплены ответственные работники-консультанты Приднестровского НИИ сельского хозяйства.
Школьники работают с понедельника по пятницу, с 8.00 до 12.00.
Они выполняют посильную работу и зарабатывают свои деньги. Приобретают опыт работы и профессиональные навыки, адаптируются к трудовой деятельности.