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Трудоустройство подростков в НИИ сельского хозяйства

Трудоустройство подростков в НИИ сельского хозяйства
Фото: ecology-pmr.org

Государственное учреждение «Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства (ГУ «ПНИИСХ») уже третий год участвует в программе по летнему трудоустройству несовершеннолетних ребят.

Ежемесячно временная работа предоставляется подросткам на основании договора, заключенного ГУ «ПНИИСХ» с Центром социального страхования и социальной защиты г. Тирасполь.

В прошлом месяце в подведомственном Минсельхозприроды ПМР институте временно работало 17 подростков, сообщает пресс-служба ведомства.

С 1 июля здесь трудятся 29 человек. Ребята пропалывают в открытом грунте овощные культуры от мелкой сорной растительности, собирают и сортируют овощи. За ними закреплены ответственные работники-консультанты Приднестровского НИИ сельского хозяйства.

Школьники работают с понедельника по пятницу, с 8.00 до 12.00.

Они выполняют посильную работу и зарабатывают свои деньги. Приобретают опыт работы и профессиональные навыки, адаптируются к трудовой деятельности.
  • Вчера, 12:55
  • DTV
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