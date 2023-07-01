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Дорин Речан объявил об отставке трех министров

Дорин Речан объявил об отставке трех министров

Премьер-министр РМ Дорин Речан провел брифинг для прессы, на котором объявил об отставке трех министров.

Свои полномочия сложили министр образования и исследований РМ Анатолий Топалэ, министр внутренних дел РМ Анна Ревенко и министр инфраструктуры и регионального развития РМ Лилия Дабижа. Об этом было объявлено на брифинге, проведенном Речаном 14 июля.

Премьер-министр Молдовы не уточнил причины отставки трех членов кабинета, но поблагодарил их за усилия и достижения в областях компетенции, сообщает noi.md.

"Хотел бы поблагодарить г-на Топалэ за то, что реформа университетов, которую он разработал от начала до конца, начинает приносить свои плоды, это был сложный процесс. Он обеспечил ресурсы и рамки для успешного проведения этой реформы.

Я хочу поблагодарить министра Ревенко, она внесла очень большой вклад, когда приняла на себя руководство во время кризиса беженцев и руководила урегулированием сложных ситуаций. Она заложила основы для необходимых преобразований в МВД и обеспечила МВД ресурсами для совершения качественного скачка в государственной службе.

Г-жа Дабижа обеспечила завершение строительства более 300 км дорог, эти усилия были очень важны для нас. Благодаря переговорам г-жи Дабижа мы сегодня являемся частью Европейского механизма взаимодействия", - подчеркнул Речан, обращаясь к трем министрам.

В понедельник 17 июля Дорин Речан предложит президенту Молдовы кандидатуры новых министров.
  • Вчера, 13:00
  • DTV
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