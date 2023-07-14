Международное право не препятствует нахождению российских судов на месте подрыва газопровода "Северный поток", заявили РИА Новости в пресс-службе МИД Швеции.
"Правительство Швеции привержено конвенции ООН по морскому праву. Международное право не препятствует нахождению в этом районе других государств или судов", - сообщили в шведском МИД в ответ на запрос агентства.
Во вторник состоялось заседание Совета безопасности ООН по проблеме диверсий на трубопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". В преддверии заседания постпредства Дании, Швеции и ФРГ при ООН распространили письмо, в котором утверждалось, что для посещения мест подрывов газопровода "нет никаких препятствий". Согласно заявлению, для некоторых видов деятельности требуется разрешение, но все суда пользуются свободой плавания в местах взрывов в исключительной экономической зоне Дании и Швеции.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя обратил внимание на якобы открытость для посещения места диверсии. Он отметил, что в этом случае российские следственные органы могут самостоятельно обследовать место подрыва "Северных потоков" в любой момент.
Датский МИД в комментарии РИА Новости ранее отказался от каких-либо уточнений относительно утверждения о доступе к месту подрыва.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт. Между тем представители российской стороны не раз указывали на то, что Дания, Швеция и ФРГ не допускают Россию к своим расследованиям и отказывают в доступе к информации.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.