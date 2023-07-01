В рамках заседания члены Правительства утвердили новые государственные стандарты социального обслуживания людей, нуждающихся в дополнительном уходе. Разработанный механизм направлен на совершенствование работы профильных учреждений, повышение качества профильных услуг с учетом индивидуальных особенностей граждан, а также оказание эффективной поддержки семьям, член которой частично или полностью утратил способность к самообслуживанию.
Так, утвержден госстандарт «Социальное обслуживание. Система качества учреждений социального обслуживания». Он позволит не только проводить контроль качества обслуживания и предоставит базу для анализа и принятия управленческих решений, но и обеспечит обратную связь, необходимую для любой устойчивой и способной к развитию системы, сообщает пресс-служба Правительства ПМР.
Также в целях обеспечения гражданам максимально возможной бытовой или социальной самостоятельности в повседневной жизни утвержден стандарт «Социальное обслуживание. Оказание социальной услуги сиделки гражданам, нуждающимся в постороннем уходе, службами социальной помощи городов и районов».
Профильное ведомство предлагает осуществлять оказание услуги помощника по уходу на платной основе. При этом представляется возможным организация полной самоокупаемости данной трудовой деятельности. Предельный уровень тарифа будет сформирован госадминистрациями. Его размер будет зависеть от рабочего времени – вечернее, ночное, праздничные и выходные дни. Поскольку профессия сиделки включена в перечень рабочих, предлагается проводить обучение оказанию услуг общего ухода за больными. По представленным данным, образовательный центр «Развитие» разработал программу профессиональной подготовки по соответствующему курсу. Она рассчитана на 160 академических часов, продолжительность – два месяца. Стоимость группового обучения составит порядка одной тысячи рублей. Проводить такие курсы будут в очно-заочном формате для незанятых граждан, стоявших на учете в центрах занятости.
Кроме того, уточнен и порядок оказания социально-бытовых услуг, предоставляемых гражданам службами социальной помощи на дому. Перечень был конкретизирован с целью единообразного подхода к порядку, видам и периодичности предоставления помощи и практического исполнения. При его разработке учитывался индивидуальный подход к обслуживанию населения, исходя из потребностей. К перечню услуг относится: приготовление пищи или ее подогрев, мытье посуды, влажная уборка, машинная стирка белья, помощь при передвижении, прогулки на свежем воздухе и многое другое.
Как отметила руководитель Минсоцзащиты Елена Куличенко, реализация предлагаемых изменений повлечет за собой положительные правовые и социально-экономические последствия, поскольку система социального обслуживания граждан нуждается в развитии, повышении качества и эффективности.
В блоке социальных вопросов рассмотрели и законодательную инициативу Министерства здравоохранения, предполагающую расширение перечня профилактических прививок. Профильное ведомство считает необходимым включить в Календарь иммунизации населения профилактические прививки против ротавирусной инфекции и вируса папилломы человека.
Как пояснила министр здравоохранения Кристина Албул, ротавирусная инфекция широко известна во всем мире и является одной из самых распространенных кишечных инфекций у детей и взрослых. Для детей в возрасте до 3 лет данная инфекция наиболее опасна в связи с развитием тяжелых осложнений.
На территории Приднестровья случаи ротавирусной инфекции до 2013 года не были зарегистрированы, так как лабораторные исследования на эту инфекцию не проводились из-за отсутствия материально-технической базы. В 2013 году первый же подозрительный случай был подтвержден лабораторно. С 2014 года по 2022 год ежегодно регистрировались от 17 до 145 случаев заболевания ротавирусной инфекцией. В многолетней динамике наблюдается тенденция к росту заболеваемости. Удельный вес детей составляет 96% от общего количества зарегистрированных случаев.
Плановая вакцинация детей против ротавирусной инфекции проводится в возрасте до одного года. Полный курс вакцинации состоит из двух доз. В республике на 2023 год подлежат вакцинации 3503 детей.
Если говорить о вирусе папилломы человека, то он вызывает злокачественные новообразования. В Приднестровье заболеваемость раком шейки матки в многолетней динамике имеет тенденцию к росту. В 2022 году отмечается увеличение на 3,8% в сравнении с 2021 годом. Смертность от данного вида онкозаболевания в последние годы составляет от 24 до 26 случаев в год. В соответствии с планом вакцинации населения на 2023 год подлежат вакцинации более 4,2 тыс. девочек в возрасте 10 лет.
Стоит отметить, что документом предусмотрена добровольная вакцинация. Законопроект в ближайшее время направят для изучения в Верховный Совет.