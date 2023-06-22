До 2027 портативные батареи, встроенные во все приборы, должны быть съемными и заменяемыми.
В Евросоюзе до 2027 года все электронные устройства будут оборудованы только съемными и заменяемыми аккумуляторами. Соответствующее решение принял Европейский Совет, сообщается на сайте Европейской Комиссии.
Как пояснили в Еврокомиссии, новые правила направлены на создание "циркулирующей экономики", то есть отработанные батареи планируется перерабатывать на новые.
Постановление будет распространяться на все аккумуляторы, включая используемые в электромобилях, электрических велосипедах, электромопедах и электроскутерах.
Для производителей устанавливается цель: к 2027 году 63% батарей должны производиться из переработанных материалов, а к концу 2030-го – уже 73%.
Для аккумуляторов транспортных средств требования меньше: 51% к концу года 2028-го и 61% к концу 2031-го.
Регламент также устанавливает обязательный процент восстановления лития с отработанных аккумуляторов на уровне 50% к концу 2027-го и 80% через четыре года.
Минимальные уровни переработанного содержимого для промышленных аккумуляторов и аккумуляторов для электромобилей установлены на уровне 16% кобальта, 85% свинца, 6% лития и 6% никеля. Батареи должны иметь документацию о переработанном содержимом.
Кроме того, к 2027 году портативные батареи, встроенные в приборы, должны быть съемными и заменяемыми.
Euronews пишет, что это правило коснется производителей смартфонов. Пока большинство гаджетов выпускают с герметизированными батареями – заменить их сложно и дорого, а потому бывает легче купить новый смартфон.