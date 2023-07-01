Во втором квартале этого года парламент потратил более 1,3 млн леев на зарубежные командировки депутатов и членов парламента. Самой дорогой оказалась поездка трех депутатов от PAS в Страсбург для участия в Парламентской ассамблее Совета Европы — 168 тыс. леев.
Во втором квартале депутаты парламента совершили 49 зарубежных поездок. Только в двух из них участвовали депутаты от Блока коммунистов и социалистов. Остальные поездки совершили депутаты от PAS, передает newsmaker.md.
Самой дорогой командировкой оказалась поездка депутатов в Страсбург для участие в летней сессии ПАСЕ с 17 по 24 июня — на нее потратили из бюджета парламента более 168 тыс. леев. В состав делегации входили: депутаты от PAS Ион Гроза, Михаил Попшой, Ана Калинич и старший консультант Управления межпарламентских связей, секретарь национальной делегации в ПАСЕ Вероника Врабие. В стоимость командировки вошли: суточные — 42,9 тыс. леев, проживание — 94,1 тыс. леев, транспорт туда и обратно — 30,9 тыс. леев, медстраховка — 0,3 тыс. леев.
Очередная поездка депутатов в Страсбург на сессию ПАСЕ с 23 по 29 апреля обошлась более чем в 159 тыс. леев.
101 тыс. леев стоила поездка депутатов в столицу Италии. Официальный визит проходил с 4 по 7 июня 2023 года.
Меньше всего из бюджета парламента ушло на поездку депутата от PAS Марчелы Нистор в Бухарест (Румыния) для участия в стажировке Pas în doi — 1,5 тыс. леев.