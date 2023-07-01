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В Европе фиксируют рекордную жару, ожидается до 47 градусов

В Европе фиксируют рекордную жару, ожидается до 47 градусов

Красный уровень опасности был объявлен в 16 городах Италии, поскольку сильная жара продолжает поражать южную Европу. Италия — одна из стран, переживающих резкое потепление.

Предупреждения, которые указывают на риски даже для здоровых людей, распространяются на туристические точки, включая Рим, Флоренцию и Болонью, на ближайшие дни. Волна тепла уже длится дольше обычного, а ночные температуры остаются высокими.

На следующей неделе в Европе ожидаются более высокие температуры, поскольку приближается еще одна волна тепла, сообщает bbc.com.

Периоды сильной жары происходят в рамках естественных погодных условий, но в глобальном масштабе они становятся более частыми, интенсивными и длятся дольше из-за глобального потепления.

Итальянское правительство посоветовало всем, кто находится в районах, охваченных красным предупреждением, избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 18:00 и проявлять особую заботу о пожилых или уязвимых людях.

В Риме 59-летняя гид Фелисити Хинтон рассказала, что высокая температура в сочетании с перенаселенностью сделали навигацию по городу «кошмарной».

«В Риме всегда жарко, но здесь постоянно жарко намного дольше, чем обычно», — сказала она.

Гондольер в Венеции сказал, что было так жарко, что культовые гондолы города невыносимы.

«Жар… поднимается вверх по ногам, поднимается вверх по ногам, действительно обжигает… иногда туристы подпрыгивают от боли, когда прислоняются к нему».

Между тем, в Греции в последние дни температура достигла 40°C (104F) и выше. Акрополь в Афинах — самая популярная туристическая достопримечательность страны — был закрыт в самые жаркие часы пятницы и субботы, чтобы защитить посетителей.

51-летний Мэтт Финден из Ванкувера, Канада, и его семья были одними из последних туристов, посетивших Акрополь перед его закрытием.

«Там было невероятно. Но по пути мы видели, как люди теряли сознание, обращались за медицинской помощью, сидели в машине скорой помощи и даже рвали от теплового удара», — сказал он журналисту Би-би-си.

Красный Крест предлагает воду и первую помощь на месте, которое расположено на скалистой вершине холма и дает посетителям мало тени.

Есть также опасения по поводу повышенного риска лесных пожаров, особенно в районах с сильным ветром. Греция пострадала от крупных лесных пожаров в 2021 году во время еще одной исключительной жары.

В другом месте лесной пожар на испанском острове Ла-Пальма вынудил эвакуировать не менее 500 человек, сообщило информационное агентство Reuters.

По словам президента Канарских островов Фернандо Клавихо, пожар вспыхнул рано утром в субботу в Эль-Пинар-де-Пунтагорда, уничтожив по меньшей мере 11 домов.

Высокие температуры также достигли центральных частей Европы, в том числе Германии и Польши.

Метеорологическое бюро Чехии предупредило, что температура в выходные дни может превысить 38°C, что является исключительно высоким показателем для страны.

В некоторых частях южной Испании, юго-восточной Италии и, возможно, Греции в конце недели ожидается повышение температуры до 47°C. Вполне вероятно, что некоторые городские рекорды будут побиты.

Однако в Великобритании в субботу в некоторых частях Англии ожидаются сильные дожди и порывистый ветер.

Метеорологи сказали, что это произошло потому, что южный сдвиг струйного течения, который подпитывал жаркую погоду в Европе, также втягивал системы низкого давления в Великобританию, вызывая неустойчивую и более прохладную погоду.

Нынешняя волна тепла в Европе была названа Итальянским метеорологическим обществом Цербером в честь трехголового монстра, который фигурирует в «Аде» Данте.

Итальянские синоптики предупреждают, что следующая волна тепла, названная Хароном в честь перевозчика душ в подземный мир в греческой мифологии, может снова поднять температуру выше 40 градусов на следующей неделе.

Волны тепла также наблюдаются в некоторых частях США, Китая, Северной Африки и Японии.

По данным службы мониторинга климата ЕС Copernicus, прошлый месяц был самым жарким за всю историю наблюдений.

Самая жаркая температура, когда-либо зарегистрированная в Европе, составила 48,8°C на Сицилии в августе 2021 года.

Экстремальная погода, вызванная потеплением климата, «к сожалению, становится новой нормой», предупредила Всемирная метеорологическая организация (ВМО).
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