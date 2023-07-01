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Сёмики от Сёмика (часть 4)

Сёмики от Сёмика (часть 4)

Мы продолжаем знакомить Вас с творчеством - Семена Когана (литературный псевдоним Александр Кирий).

Напомним, писатель Семен Коган открыл свой Youtube-канал, на котором он делится своим творчеством. Заходите и подписывайтесь на канал писателя, знакомьтесь с творчеством из "первых уст".

Семен Коган – прозаик, драматург, писатель-сатирик, член союза журналистов СССР. Публиковался во многих советских и зарубежных изданиях. Выпустил 31 книгу. Неоднократный победитель международных конкурсов юмора. Почетно-заслуженный юморист Москвы.

Сёмики не только медицинские

Когда болит, не до вострога-
От безысходности до морга!
....
Кто может оценить чужую боль,
Когда внури пылает непрестанно?
Когда у каждого- своя большая роль,
Чтоб залечить невидимую рану!
....
Умирают и люди - титаны!
Смертны все под прекрасной Луной!
Остаются лишь память да раны,
И надгробный упрек, как живой!
...
Надо радоваться жизни непрестанно,
Не впадая в горечь и хандру.
Потому что, как это ни странно,
Жизнь мы получили лишь одну!
...
Не думай о секундах свысока.
И о часах не думай лишь парадно.
Ведь наша жизнь, возможно, из песка,
Что высыпается секундами нещадно.
....
Сквозь нашу жизнь проходит боль.
Души потерь и ожиданий!
Как будто жжёт на ране соль,
Бросая нас в огонь терзаний!
Как будто мы в тисках войны
Переживаем боль распада!
И так- до вечной тишины!
И до того, что нам не надо!
....
Безысходность- это тоже чувство!
Как восторг, обида или спад.
Если на душе ужасно пусто,
Значит безысходность ставит мат!
....
Пускай по жизни мы старательные,
Но в ней порывы- сногсшибательные!
....
Всё проходит, было что и будет!
Время пролетает, как болид.
Но никто нас к жизни не разбудит.
И болело также, как болит!
....
Жизнь проходит, как будто бы с боя,
Насаждая для скорби войну!
Забирая всё то, что родное,
Оставляя в душе пустоту!
....
Вся боль земли проходит сквозь меня,
Не оставляя Веры и Надежды!
И лишь любовь во мне ещё сильна.
А с нею я готов быть снова нежным!
....
Повсюду мрак! В оправе демократии!
Повсюду страх! В оправе географии!
Повсюду блеск! В оправе нищеты!
Повсюду мы! Оправе не нужны!
....
Кому не надо ничего, того не троньте!
Не предлагайте блага и дары!
Не то вернется к вам Пилатом Понтием!
Чтоб альтруистам выставить Кресты!
....
Юмор- это то, что вдохновляет!
Даже если что-то и мешает!
Даже если кто-то и теряет,
С юмором он больше получает!
....
Нам юмор нужен для души,
Чтоб не прослыть печальным.
Чтоб не везти, но довести
В режиме виртуальном!
....
Страна моя, как прерванный полёт!
И как алкаш, который пил и пьёт!
....
Для души бы нам Конфуция!
Был мужик с толковой головой!
Чтобы вновь поправить Конституцию,
Утверждая: « Ждем-с сейчас прибой!»
....
Для нашей жизни фотки не напрасны!
Иначе будут думать, что не мы.
Когда-то были в юности прекрасны!
И верили, что всё лишь впереди!
...
Мы живем под давлением времени!
Под ударами жесткой судьбы!
И под тем, что лишает нас семени,
Превращая в заложников тьмы!
....
На свете много разных обозрений!
И каждым мы наполнится должны!
Но наше время – не для ухищрений!
И тратить его надо для души!
....
А любовь – это радость и бремя!
Даже если теряется время!
Полюбите серьезно кого-то!
И поймете паденье полёта!

  • Сегодня, 09:59
  • DTV
  • Просмотров: 9
  • Комментариев: 0

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