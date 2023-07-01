Мы продолжаем знакомить Вас с творчеством - Семена Когана (литературный псевдоним Александр Кирий).
Напомним, писатель Семен Коган открыл свой Youtube-канал, на котором он делится своим творчеством. Заходите и подписывайтесь на канал писателя, знакомьтесь с творчеством из "первых уст".
Семен Коган – прозаик, драматург, писатель-сатирик, член союза журналистов СССР. Публиковался во многих советских и зарубежных изданиях. Выпустил 31 книгу. Неоднократный победитель международных конкурсов юмора. Почетно-заслуженный юморист Москвы.
Сёмики не только медицинские
Когда болит, не до вострога- От безысходности до морга! .... Кто может оценить чужую боль, Когда внури пылает непрестанно? Когда у каждого- своя большая роль, Чтоб залечить невидимую рану! .... Умирают и люди - титаны! Смертны все под прекрасной Луной! Остаются лишь память да раны, И надгробный упрек, как живой! ... Надо радоваться жизни непрестанно, Не впадая в горечь и хандру. Потому что, как это ни странно, Жизнь мы получили лишь одну! ... Не думай о секундах свысока. И о часах не думай лишь парадно. Ведь наша жизнь, возможно, из песка, Что высыпается секундами нещадно. .... Сквозь нашу жизнь проходит боль. Души потерь и ожиданий! Как будто жжёт на ране соль, Бросая нас в огонь терзаний! Как будто мы в тисках войны Переживаем боль распада! И так- до вечной тишины! И до того, что нам не надо! .... Безысходность- это тоже чувство! Как восторг, обида или спад. Если на душе ужасно пусто, Значит безысходность ставит мат! .... Пускай по жизни мы старательные, Но в ней порывы- сногсшибательные! .... Всё проходит, было что и будет! Время пролетает, как болид. Но никто нас к жизни не разбудит. И болело также, как болит! .... Жизнь проходит, как будто бы с боя, Насаждая для скорби войну! Забирая всё то, что родное, Оставляя в душе пустоту! .... Вся боль земли проходит сквозь меня, Не оставляя Веры и Надежды! И лишь любовь во мне ещё сильна. А с нею я готов быть снова нежным! .... Повсюду мрак! В оправе демократии! Повсюду страх! В оправе географии! Повсюду блеск! В оправе нищеты! Повсюду мы! Оправе не нужны! .... Кому не надо ничего, того не троньте! Не предлагайте блага и дары! Не то вернется к вам Пилатом Понтием! Чтоб альтруистам выставить Кресты! .... Юмор- это то, что вдохновляет! Даже если что-то и мешает! Даже если кто-то и теряет, С юмором он больше получает! .... Нам юмор нужен для души, Чтоб не прослыть печальным. Чтоб не везти, но довести В режиме виртуальном! .... Страна моя, как прерванный полёт! И как алкаш, который пил и пьёт! .... Для души бы нам Конфуция! Был мужик с толковой головой! Чтобы вновь поправить Конституцию, Утверждая: « Ждем-с сейчас прибой!» .... Для нашей жизни фотки не напрасны! Иначе будут думать, что не мы. Когда-то были в юности прекрасны! И верили, что всё лишь впереди! ... Мы живем под давлением времени! Под ударами жесткой судьбы! И под тем, что лишает нас семени, Превращая в заложников тьмы! .... На свете много разных обозрений! И каждым мы наполнится должны! Но наше время – не для ухищрений! И тратить его надо для души! .... А любовь – это радость и бремя! Даже если теряется время! Полюбите серьезно кого-то! И поймете паденье полёта!