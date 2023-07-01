Число поступающих в ВУЗы Молдовы продолжит сокращаться. Такое мнение выразил экономист Вячеслав Ионицэ в эфире своей авторской передачи.
Он отмечает, что в 2005/2006 учебном году после первой волны миграции, когда люди отправляли деньги домой для обучения своих детей в ВУЗах, был зафиксирован студенческий бум - 34,6 тыс. молодых людей, поступивших на первый курс, сообщает infotag.md.
«Такого еще не было в истории страны. В следующем году количество поступивших на первый курс уменьшилось до 25,9 тыс. человек. И с тех пор их число продолжает серьезно снижаться. Так, в 2017/2018 учебном году поступило 13,3 тыс. молодых людей», - сообщил экономист.
По его словам, в 2022/2023 г. ситуация поддерживалась притоком иностранных студентов и тех, кто пошел учиться после 30 лет.
«Если в 2008/2011 годах в университетах было около 1,2 тыс. иностранных студентов, в 2022/2023 это число превысило 5 тыс. Иностранные студенты спасают молдавскую систему высшего образования. Когда-то у нас было 128 тыс. студентов, сейчас 50 тыс. Плюс иностранцы, которых 5 тыс., всего 55 тысяч студентов», - сказал Ионицэ.
Также он отмечает роль «возрастных» студентов - если десять лет назад доля студентов старше 30 лет в числе обучающихся составляла 6,3%, то в настоящее время - 17,2%.
«В ближайшие годы численность молодежи студенческого возраста будет продолжать сокращаться. 70% студентов сегодня в возрасте от 19 до 23 лет. В 2014 г. в Молдове насчитывалось 296 тыс. молодых людей в возрасте от 19 до 23 лет. В настоящее время -187 тыс. Их число резко сократилось из-за демографических процессов. Детей рождается все меньше. В 2014 г. в стране было 230 тыс. молодых людей, а за рубежом – 66 тыс. В настоящее время из 187 тыс. молодых людей в стране только 112 тыс. Если в 2014 г. за границей находились 22% молодых людей, которые должны были поступить в ВУЗы, то в настоящее время их число составляет 40%», - отмечает эксперт.
Он объясняет это тем, что Молдова «переживает третью волну миграции».
«Первая волна, 2000/2005 гг., люди уезжали из-за бедности. Вторая волна, 2015/2018 гг. - в поисках лучшей жизни. Теперь уезжают молодые, надежда этой страны. Прием в ВУЗы в 2023 г. будет хуже, чем в 2022 г. Университеты являются первыми учебными заведениями, которые столкнулись с драмой Республики Молдова. Университеты первыми переживут трагедию, с которой жители этой страны столкнутся через несколько лет (из-за сокращения численности населения – «И.»), - прогнозирует эксперт.