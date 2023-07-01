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Верховный Совет в рамках весенней сессии внёс изменения в закон о рекламе

Верховный Совет в рамках весенней сессии внёс изменения в закон о рекламе

Верховный Совет ПМР работал над изменениями в Закон «О рекламе» и в Кодекс об административных правонарушениях с тем, чтобы ввести в Приднестровье административную ответственность за рекламу народной медицины (целительства) и практику нетрадиционной медицины. Законопроекты, были инициированы парламентариями Галиной Антюфеевой и Сергеем Чебаном.

Теперь, чтобы рекламировать народную медицину или практики нетрадиционной медицины, нужно разрешение Министерства здравоохранения. В противном случае – штраф.

Для граждан он будет составлять до 920 (девятисот двадцати) рублей, для должностных лиц более чем до 1300 (тысячи трёхсот) рублей, соответственно, в полтора и в два раза выше для индивидуальных предпринимателей и для юридических лиц, сообщает radio.pgtrk.com ссылаясь на пресс-служба Верховного Совета.

В законе также прописан запрет на рекламу испарительных смесей и устройств, имитирующих курение табака. В 2020 году Верховным Советом были приняты нормы, запрещающие их продажу несовершеннолетним. Теперь наряду с алкогольной и табачной продукцией нельзя будет рекламировать электронные сигареты и вейпы. Ответственность будут нести те, кто подаёт рекламу, её создает и распространяет.
  • Сегодня, 11:26
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