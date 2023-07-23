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Стрелкова поместили в СИЗО «Лефортово»

Стрелкова поместили в СИЗО «Лефортово»
Фото: РИА Новости / Кирилл Зыков

Арестованный Игорь Стрелков (Гиркин) помещен в московское СИЗО "Лефортово", общаться с правозащитниками он отказался, признаков морального или физического давления на него не выявлено, сообщил журналистам ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ Алексей Мельников.

"Он в данный момент находится в двухместной камере в СИЗО "Лефортово". У него есть телевизор, холодильник", - сказал Мельников, сообщает ria.ru.

Он добавил, что Стрелков отказался общаться с правозащитниками.

"Но признаков морального или физического давления нами выявлено не было", - отметил Мельников.

Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете и грозит до пяти лет лишения свободы. Он был задержан в пятницу, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 сентября.
  • Вчера, 21:30
  • DTV
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