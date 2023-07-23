Арестованный Игорь Стрелков (Гиркин) помещен в московское СИЗО "Лефортово", общаться с правозащитниками он отказался, признаков морального или физического давления на него не выявлено, сообщил журналистам ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ Алексей Мельников.
"Он в данный момент находится в двухместной камере в СИЗО "Лефортово". У него есть телевизор, холодильник", - сказал Мельников, сообщает ria.ru.
Он добавил, что Стрелков отказался общаться с правозащитниками.
"Но признаков морального или физического давления нами выявлено не было", - отметил Мельников.
Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете и грозит до пяти лет лишения свободы. Он был задержан в пятницу, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 сентября.