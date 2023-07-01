Таможенники Молдовы обнаружили профессиональный дрон в буксируемом транспортном средстве. Пресекли попытку контрабанды на контрольно-пропускном пункте в Леушенах.
На границе остановили микроавтобус марки Mercedes, за рулем которого находился 45-летний водитель. Он буксировал легковой автомобиль. В ходе дополнительного досмотра сотрудники Таможенной службы нашли в легковушке незадекларированный профессиональный коптер. Для его транспортировки требуется специальное разрешение Органа гражданской авиации, сообщает rupor.md.