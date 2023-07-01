Бендерчанка Даниэла Могурян продолжает завоевывать медали в составе сборной Италии по художественной гимнастике.
В Милане на последнем этапе Кубка команда Могурян трижды поднялась на пьедестал. Итальянки оказались лучшими в упражнениях с тремя лентами, а также по программе с двумя мячами. Еще одну команднyю медаль – серебряную – сборная Италии завоевала по итогам выступления с пятью обручами, передает novostipmr.com.
Теперь Даниэла Могурян в составе итальянской сборной готовится к самому важному старту года – мировому первенству, которое пройдет в конце августа в Валенсии. Там будет квалификация на Олимпиаду в Париж.