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ФК «Шериф» провёл предматчевую пресс-конференцию

ФК «Шериф» провёл предматчевую пресс-конференцию
Фото: novostipmr.com

26 июля, тираспольский футбольный клуб «Шериф» стартует во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Жёлто-чёрные играют дома против израильского «Маккаби» Хайфа. Накануне матча приднестровский клуб провёл пресс-конференцию. На вопросы журналистов ответили полузащитник Жоао Пауло и наставник тираспольчан Роберто Бордин, сообщает novostipmr.com.

«Завтра нас ждёт ещё одна важная игра против очень хорошей команды. Они выиграли Суперкубок Израиля и подходят к матчу в хорошей форме. Команда показывает качественную игру, особенно в линии атаки», - подчеркнул Роберто Бордин.

Итальянский специалист подметил также организованность соперника в линии обороны и способность создать проблемы на всех позициях. При этом участники пресс-конференции заверили, что к лигочемпионской битве готовы.

«Наша команда хорошо подготовилась к завтрашнему матчу», - заявил Жоао Пауло.

«Мы хорошо работаем на каждой тренировке. Футболисты выкладываются и отдают себя на все сто процентов. Результат матча будет зависеть от игроков, от того, как они себя проявят на футбольном поле», - добавил Роберто Бордин.

Вечером «Шериф» проведёт предматчевую тренировку, после которой тренерский штаб окончательно определится со стартовым составом. При этом главный тренер прокомментировал изменения в заявке на игру.

«Рашид Аканби чувствуют себя хорошо. Решение о его участии в матче будет принято вечером», - сказал Бордин.

В зале вспомнили последующий расклад: в случае победы над «Маккаби» Хайфа соперником «Шерифа» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов будет победитель пары «Зриньски» - «Слован» Братислава. Предвосхищать события Бордин отказался:

«Что касается соперников в третьем раунде, мы об этом не думаем. Сосредоточены пока на важных играх второго раунда турнира. Нас ждёт очень сложная борьба, и результат нужно рассматривать только в контексте обеих игр».

«Шериф» – «Маккаби» Хайфа уже завтра в Тирасполе на главной арене СК «Шериф». Начало в 20:00. Ответная игра пройдёт 2 августа в Израиле на стадионе «Самми Офер». Старт в 20:00.

Охрану общественного порядка на главной арене Спорткомплекса «Шериф» 26 июля во время футбольного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между ФК «Шериф» и ФК «Маккаби» (г. Хайфа, Израиль) будут осуществлять сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Вблизи спортивного комплекса будут дежурить пешие и автопатрули, сообщает пресс-центр МВД.

В ведомстве напоминают, что каждый зритель будет проходить тщательный досмотр. С собой на матч запрещено проносить любые бутылки, колющие, режущие и крупногабаритные предметы, файеры и фанатские дудки.

Любые противоправные действия, провокации, попытки выбежать на игровое поле будут жёстко пресекать.
  • Вчера, 22:55
  • DTV
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