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Как "Шериф" сыграл дома с "Маккаби" Хайфа в квалификации Лиги чемпионов

Как "Шериф" сыграл дома с "Маккаби" Хайфа в квалификации Лиги чемпионов
Изображение:ratingbet.com

Сегодня в Тирасполе состоялся первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между Тираспольским футбольным клубом "Шериф" и "Маккаби" Хайфа Хайфа.

Тираспольчане сумели обыграть действующего чемпиона Израиля со счетом 1:0. Хозяева поля вышли вперед на 28-й минуте матча после контратаки. Счет открыл капитан приднестровского клуба Амин Талал.

Ответная игра состоится через неделю, 2 августа, в 20:00.

Шериф - Маккаби Хайфа (Израиль) 1:0 Гол: Талал, 28 - 1:0 Шериф: Коваль, Зоури, Товар, Гарананга, Апостолакис, Талал (к) (Нгах, 90+2), Адемо, Киабу, Жоао Пауло, Луваннор (Анкийе, 90+2), Мбекели (Пайва, 69).
Запасные: Страистарь, С.Пащенко, Бадоло, Рикардиньо, Дижинарь, Артундуага, Боцан.

Маккаби Хайфа: Ницан, Сундгрен, Сек, Гольдберг, Корню (Хагаг, 81), Азиза (Кандиль, 88), Наор (Джабер, 46), А.Мохамед, Сабия (Рафаэлов, 62), Пьеро, Чери (к) (Д.Давид, 81).
Запасные: Кеуф, Заргари, Даан, Подгоряну, Шуранов, Элимелех, Гершон.

Судья: С.Гисхамер (Австрия). Тирасполь, СК "Шериф", Главная Арена.
  • Вчера, 22:34
  • DTV
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