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Приднестровские гребцы стали призерами первенства России в Воронеже
Фото: Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ
С 24 по 30 июля в Воронеже проходило первенство России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров до 17 и до 15 лет.
Как сообщает Государственная служба по спорту ПМР, среди призеров – два приднестровских гребца.
Егор Чорнопыский (2007 г.р., Дубоссары) стал вторым в составе байдарки-четверки на дистанции 500 м.
Роман Думанский (2007 г.р., Тирасполь) в этом же заезде K4 завоевал бронзовую медаль.
- Сегодня, 13:06
- DTV
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