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Ветераны Бендерской школы гребли завоевали золото на турнире в Финляндии

Ветераны Бендерской школы гребли завоевали золото на турнире в Финляндии
фото: Бендеры Инфо

Пять спортсменов из Приднестровья, в том числе трое бендерчан, приняли участие в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ под названием «Европейские игры мастеров», которые проводились в финском городе Тампере.

Спортсмены состязались в восьми возрастных категориях от 35+ до 75+. Ветераны выступали как в одиночках, так и в командных лодках. Гонки проходили на дистанциях 200, 500 и 5000 метров в одиночках, двойках и четвёрках.

Как сообщил телеграм-канал «Бендеры-инфо», в активе бендерчанина Олега Филиппова – две серебряные и три бронзовые медали.

Сергей Шеремет завоевал золото, серебро и три бронзы.

У Виктора Минченкова - 3 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые медали
  • Вчера, 09:20
  • DTV
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