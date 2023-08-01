Пять спортсменов из Приднестровья, в том числе трое бендерчан, приняли участие в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ под названием «Европейские игры мастеров», которые проводились в финском городе Тампере.
Спортсмены состязались в восьми возрастных категориях от 35+ до 75+. Ветераны выступали как в одиночках, так и в командных лодках. Гонки проходили на дистанциях 200, 500 и 5000 метров в одиночках, двойках и четвёрках.
Как сообщил телеграм-канал «Бендеры-инфо», в активе бендерчанина Олега Филиппова – две серебряные и три бронзовые медали.
Сергей Шеремет завоевал золото, серебро и три бронзы.
У Виктора Минченкова - 3 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые медали