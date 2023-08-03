Тираспольский футбольный клуб «Шериф» уступил «Маккаби» из Хайфы в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Игра на стадионе «Самми Офер» завершилась со счетом 4:1 в пользу израильской команды.
Общий результат по сумме двух встреч, таким образом, - 4:2 в пользу «Маккаби». Первый, домашний матч «Шериф», напомним, выиграл (1:0), передаёт novostipmr.com
На стадионе «Самми Офер» для тираспольчан тоже все началось хорошо: на 20-й минуте капитан команды Амин Талаль хладнокровно реализовал пенальти и открыл счет. Однако еще до перерыва хозяева отыгрались, а за 5 минут до конца основного времени матча вышли вперед, переведя игру в овертайм. В дополнительное время они поразили ворота «Шерифа» еще дважды.
Встреча в Хайфе запомнится довольно спорным судейством польской бригады арбитров. Отметим, что красные карточки получили уже замененные к тому времени лидеры тираспольской команды Амин Талаль и Энрике Луваннор. Из-за этого они пропустят следующую игру в еврокубках.
После поражения от «Маккаби» «Шериф» еврокубки не покидает. Он продолжит выступление в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, где уже 10 августа сыграет первый матч против белорусского «БАТЭ».