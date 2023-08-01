фото: официальный сайт Черноморского казачьего войска
XI Большой отчетно-выборный круг Союза казаков России принял заявление в поддержку Приднестровья, сообщает novostipmr.com
В документе, опубликованном на официальном сайте Черноморского казачьего войска, отмечается, что республика является не просто союзником России и зоной ее стратегических интересов. Здесь живут абсолютно русские по духу люди, включая более 200 тысяч граждан Российской Федерации.
При этом народ Приднестровья фактически оказался заложником двух прозападных государств – Молдовы и Украины. Украина закрыла границу с Приднестровьем, разместила вблизи нее крупные контингенты войск и угрожает вооруженным вторжением при условии согласия Кишинева. Молдова, в свою очередь, активно вооружается и делает все, чтобы парализовать переговорный процесс и подорвать миротворческую миссию на Днестре.
«Пользуясь тем, что весь приднестровский импорт и экспорт идет только через ее территорию, Молдова усилила давление на республику, которая оказалась в кольце блокад: транспортной, продовольственной, лекарственной, банковской. Регулярно задерживаются приднестровские грузы, даже гуманитарного характера, например медицинское оборудование, медикаменты, отдельные категории продуктов питания. В Молдове приняты изменения в уголовный кодекс, которые развязывают руки в применении репрессивных мер против буквально каждого жителя ПМР, включая граждан России, только за то, что они мирно живут на своей земле», - констатируется в заявлении.
Казаки России считают сложившуюся ситуацию неприемлемой. В заявлении содержится призыв к руководству России нарастить российско-приднестровское сотрудничество по всем направлениям, реализовать срочный комплекс мер по всесторонней поддержке Приднестровья.
«Российские казаки заявляют о своей поддержке российской миротворческой операции на Днестре как ключевой и надежной гарантии обеспечения безопасности мирного приднестровского народа и незыблемости ее продолжения до момента всеобъемлющего и справедливого урегулирования молдо-приднестровского конфликта и выражают поддержку всему многонациональному народу Приднестровской Молдавской Республики и казакам Черноморского казачьего войска, которое более 30 лет стоит на страже рубежей России на берегах Днестра», - подчеркивается в заявлении.
Кроме того, казаки России предостерегли все деструктивные силы от попыток устроить новые провокации против Приднестровья.