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Упрощена процедура запроса на оформление молдавского паспорта

Упрощена процедура запроса на оформление молдавского паспорта

Процедура запроса на оформление паспорта гражданина Республики Молдова значительно упрощена в результате ранее принятых законодательных изменений, об этом сообщили в Агентстве государственных услуг, передаёт sputniknews.ru

Так, при подаче заявления на оформление паспорта не является обязательным предоставление документов гражданского состояния, в том числе в случае оформления паспорта на ребенка (если не произошло изменений в гражданском состоянии и персональных данных родителей или в персональных данных ребенка либо если сведения об изменении в гражданском состоянии и персональных данных, актов гражданского состояния и/ или соответствующих документов актуализируется в Государственном регистре населения).

Кроме того, не является обязательным предъявление удостоверения личности для людей старше 16 лет (при условии, что удостоверение личности не было утеряно, украдено или повреждено и срок его действия не истек).

Заявление о выдаче паспорта гражданина Республики Молдова можно подать в любом многофункциональном центре Агентства государственных услуг, а за границей – в любом дипломатическом представительстве или консульском учреждении.
  • Вчера, 21:03
  • DTV
  • Просмотров: 74
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